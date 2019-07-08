Son Dakika Haberleri: Turistleri taşıyan otobüs devrildi: 4 yaralı (2)
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Turistleri taşıyan otobüs devrildi: 4 yaralı (2)

1 saat önce

Denizli'de turistleri taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Denizli'de turistleri taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Antalya'dan Denizli yönüne giden Muhittin Keçel idaresindeki 07 KT 856 plakalı tur otobüsü, Acıpayam ilçesi Yumurtaş Mahallesi yakınlarında refüjdeki su kanalına devrildi.
Kazada Polonyalı üç turist ile tur rehberi yaralandı.
Acıpayam Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Turistleri taşıyan otobüs devrildi: 4 yaralı (2)
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 12:43 Kaynak: AA
Acıpayam, Antalya, Denizli, Güncel
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