Turistleri taşıyan safari aracı kontrolden çıktı! Kazada 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı - Son Dakika

Antalya'nın Alanya ilçesinde turistleri gezdiren safari aracı, henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak kaza yaptı. Kaza sonucunda 1 kişi hayatını kaybederken, 9 kişi de çeşitli yerlerinden yaralandı.

ARAP KOYU MEVKİİNDE KONTROLDEN ÇIKTI

Alanya ilçesine bağla Arap Koyu mevkiinde saat 14.00 sıralarında plakası öğrenilemeyen M.M.D. idaresindeki üstü açık safari cipi Arap Koyu mevkiinde kontrolden çıkıp devrildi.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Kazada araçta bulunan, henüz kimliği ve uyruğu belirlenemeyen 1 kişi hayatını kaybederken, 9 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Alanya'daki hastanelerde tedavi altına alındı.