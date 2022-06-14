Turistleri taşıyan tur otobüsü devrildi: 1 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi ise yaralandı - Son Dakika
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Turistleri taşıyan tur otobüsü devrildi: 1 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi ise yaralandı

14.06.2022 21:39

Antalya'da Korkuteli ilçesi ile Fethiye karayolunda turistleri taşıyan tur otobüsü kaza yaptı. Yaşanan korkunç olayda 1 turist yaşamını yitirirken, 22 kişi ise yaralandı.

Denizli'den Antalya'ya doğru giden tur otobüsü Karaman mevkisinde devrildi. Korkuteli ilçesi ile Fethiye karayolunda, meydana gelen kazada 5 farklı ülkeden turist olarak geldiği belirlenen 20 yolcudan biri olay yerinde hayatını kaybetti, 2'si rehber, 1 şoför yaralandı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

İhbarla bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla özel hastane ve Korkuteli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme devam ediyor.

Turistleri taşıyan tur otobüsü devrildi: 1 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi ise yaralandı
Turistleri taşıyan tur otobüsü devrildi: 1 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi ise yaralandı
Turistleri taşıyan tur otobüsü devrildi: 1 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi ise yaralandı
Turistleri taşıyan tur otobüsü devrildi: 1 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi ise yaralandı
Turistleri taşıyan tur otobüsü devrildi: 1 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi ise yaralandı
Turistleri taşıyan tur otobüsü devrildi: 1 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi ise yaralandı
Turistleri taşıyan tur otobüsü devrildi: 1 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi ise yaralandı
Turistleri taşıyan tur otobüsü devrildi: 1 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi ise yaralandı
Turistleri taşıyan tur otobüsü devrildi: 1 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi ise yaralandı
Turistleri taşıyan tur otobüsü devrildi: 1 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi ise yaralandı
Turistleri taşıyan tur otobüsü devrildi: 1 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi ise yaralandı
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Kaynak: İHA

Korkuteli, Fethiye, Antalya, turist, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Turistleri taşıyan tur otobüsü devrildi: 1 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi ise yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Turistleri taşıyan tur otobüsü devrildi: 1 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi ise yaralandı - Son Dakika
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