Turistleri taşıyan tur otobüsü devrildi: 1 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi ise yaralandı

Denizli'den Antalya'ya doğru giden tur otobüsü Karaman mevkisinde devrildi. Korkuteli ilçesi ile Fethiye karayolunda, meydana gelen kazada 5 farklı ülkeden turist olarak geldiği belirlenen 20 yolcudan biri olay yerinde hayatını kaybetti, 2'si rehber, 1 şoför yaralandı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

İhbarla bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla özel hastane ve Korkuteli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme devam ediyor.