Turistlerin akınına uğrayan Akdamar Adası boş kaldı - Son Dakika

Turistlerin akınına uğrayan Akdamar Adası boş kaldı

Sessizliğe bürünen ada havadan görüntülendi

VAN - Korona virüs ile mücadele kapsamında alınan tedbirlerle Van'ın önemli turizm mekanlarından biri olan ve sessizlige bürünen Akdamar Adası havadan görüntülendi.

Van'ın en önemli tarihi ve turistik değerlerinden biri olan Akdamar Adası ve Kilisesi, Korona virüs tedbirleri kapsamında sessizliğe büründü. Yasak öncesi yerli ve yabancı turistlerin akınına uğrayan ada, şuan sadece martı ve tavşanlara ev sahipliği yapıyor. 2019 yılında 225 bin 117 bin ziyaretçiyi ağırlayan Akdamar Adası'na özel izinde giden İhlas Haber Ajansı, adayı ve kiliseyi dorne ile görüntülerdi.