Turistlerin çantalarını çaldıkları öne sürülen 4 zanlı yakalandı - Son Dakika

İstanbul'da turistlerin çantalarını yankesicilik yöntemleriyle çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2'si kadın 4 zanlıdan 1'i tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, Fatih, Şişli ve Sarıyer ilçelerinde meydana gelen 11 hırsızlık olayının faillerini yakalamak için çalışma yürüttü.

Yapılan araştırmada, şüphelilerin otel ve alışveriş merkezlerinde özellikle turistleri hedef aldıkları ve çantalarını yankesicilik yöntemleriyle çaldıktan sonra kaçtıkları ortaya çıktı.

Olay yerlerindeki güvenlik kameralarına ait görüntüleri inceleyen polis, eşkali ve kimlikleri tespit edilen Aylin Y. (30), Pınar B. (47), Fatih K. (27) ve Mert A'yı (21) gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Aylin Y. tutuklanırken, diğer zanlılar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.