Turistlerin çekildiği sahiller yunuslara kaldı - Son Dakika

Turistlerin çekildiği sahiller yunuslara kaldı

03.12.2020 11:02
Turistlerin çekildiği sahiller yunuslara kaldı, System.String[]

Antalya'nın Alanya ilçesinde sezon bitip, tatilciler plajı boşaltınca, yunuslar doğal ortamlarına geri döndü.

Antalya'nın Alanya ilçesinde sezon bitip, tatilciler plajı boşaltınca, yunuslar doğal ortamlarına geri döndü. Günbatımında sahile 100 metre kadar yaklaşan yunuslar adeta şov yaptı. Bazı vatandaşlar ise o anları cep telefonlarıyla kaydetmeye çalıştı.

Havaların soğumasıyla birlikte tatilciler Alanya'daki İncekum sahilini boşaltınca, plaj yunuslara kaldı. Dün akşam üzeri plaja balık tutmaya ve yürüyüş yapmaya gelen vatandaşlar, yunusların gösteri ise karşılaştı. Gün batımında denizin üstünde beliren yunus balıkları, sahilde oturan vatandaşlara gösteri yaptı. Deniz yüzeyine çıkarak dalan yunusların hareketleri, görsel şova dönüştü. Bazı vatandaşlar ise gösteriyi cep telefonlarıyla kaydetmeye çalıştı. Yaklaşık bir saat boyunca zaman zaman su yüzeyine çıkan yunuslar daha gözden kayboldu.

Balıkçı Işık Şehirlioğlu, yunusların balık avladığını belirterek, "Balık mevsimi açıldı. Onlar da kendi nasiplerini arıyor" dedi.

Yunusların kendilerine şov yaptığını ifade eden Zeynep Alkoç, "Az önce çok güzeldi. Plajlar sakin olunca, insanlar gidince yunuslar kendi doğal yaşam ortamlarına gelebiliyor. Sahili temiz tutmamız gerektiğini bir kez daha anlamış olduk" diye konuştu.

(İHA)

Turistlerin çekildiği sahiller yunuslara kaldı
Turistlerin çekildiği sahiller yunuslara kaldı

Yunuslar, Antalya, Alanya, Balık, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Turistlerin çekildiği sahiller yunuslara kaldı - Son Dakika


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