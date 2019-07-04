Son Dakika Haberleri: Turistlerin eğlencesi sokağa taştı
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Turistlerin eğlencesi sokağa taştı

15 dakika önce

ÇANAKKALE'de bir restoranda Yunan ve Rumen turistlerin eğlencesi, sokağa taştı.

Turistlerin eğlencesi sokağa taştı, System.String[]
ÇANAKKALE'de bir restoranda Yunan ve Rumen turistlerin eğlencesi, sokağa taştı. Yunanca şarkı söyleyip halay çeken turistleri, çevre sakinleri ve diğer turistlerce ilgiyle izlendi.
İskele Meydanı'ndaki bir restoranda Yunan ve Rumen turistler, Türk müzikleri eşliğinde yemeklerini yiyip, ardından gönüllerince eğlendi. Turistlerin mekan içinde oluşturduğu halay bir süre sonra caddeye taştı. Yunanca şarkılar söyleyip halay çeken turistler, kordon boyunda yürüyüş yapan ve çevredeki diğer mekanlarda eğlenenler tarafından ilgiyle izlendi. Bazı kişiler, bu ilginç eğlenceyi, cep telefonlarıyla kayda aldı, bazıları da halaya katıldı.
 


- Çanakkale
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 02:44 Kaynak: DHA
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