Son Dakika Haberleri: Turistlerin Gözdesi Sapanca Gölü'nden Çıkan Çöpler Şaşırttı

Turistlerin Gözdesi Sapanca Gölü'nden Çıkan Çöpler Şaşırttı

1 saat önce

Turistlerin gözdesi Sapanca Gölü'nden çıkan çöpler şaşırttı Sapanca Gölü'nden aralarında buzdolabı ve küvetin bulunduğu 2 kamyon çöp çıktıSAKARYA - Sapanca Gölü'nde gerçekleştirilen temizlik çalışmalarında aralarında buzdolabı, küvet, ayakkabı ve diş fırçası gibi malzemelerinde bulunduğu iki...

Turistlerin gözdesi Sapanca Gölü'nden çıkan çöpler şaşırttı
Sapanca Gölü'nden aralarında buzdolabı ve küvetin bulunduğu 2 kamyon çöp çıktı

SAKARYA - Sapanca Gölü'nde gerçekleştirilen temizlik çalışmalarında aralarında buzdolabı, küvet, ayakkabı ve diş fırçası gibi malzemelerinde bulunduğu iki kamyon çöp toplandı.
Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından Sapanca Gölü kıyı şeridinde ve gölü besleyen derelerde gerçekleştirilen rutin temizlik çalışmaları devam ediyor. Havza Koruma Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda gölden aralarında şaşırtıcı materyallerinde bulunduğu çok miktarda çöp çıkarılıyor. Bu kapsamda son yapılan temizlik çalışmalarında göl içi ve çevresinden buzdolabı ve banyo küvetinin de olduğu çok miktarda çöp ekipler tarafından çıkarıldı.
Sapanca Gölü Uzunkum yürüyüş yolu kesiminde yapılan temizlik çalışmaları hakkında bilgi veren Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı İbrahim Bal, "Son temizliğimizin üzerinden kısa bir süre geçmiş olmasına rağmen bölge yine aynı şekilde çöplerle dolmuş vaziyetteydi. Ekiplerimiz gölden buzdolabı, araç lastiği, koruger boru, küvet, diş fırçası, ayakkabı, inşaat malzemesi, çok sayıda cam ve plastik şişe gibi materyallerin bulunduğu iki kamyon çöp çıkardılar. Şehrimizin büyük bir bölümünün ana içme suyu kaynağı Sapanca Gölü. Bu kaynağı korumak sadece bizler için değil gölü paylaştığımız canlılar için de son derece önemli. Hemşehrilerimizden gölün ve gölü besleyen derelerin kirlenmemesi, kirletenlerin uyarılması konularına büyük bir hassasiyetle yaklaşmalarını rica ediyoruz. Su kaynaklarımızı ancak duyarlılıkla koruyabiliriz" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 07:55 Kaynak: İHA

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Sapanca, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Tekirdağlı Çiftçi, Parası Yetmeyince 5 Bin Liraya Kendi Traktörünü Yaptı Son Dakika! Elazığ'da 5,2 Büyüklüğünde Deprem! Birçok İlde Hissedildi Seçimi Kazanan AK Parti'li Meclis Üyesi, "Görevi Hak Etmiyorum" Deyip İstifa Etti İstanbul'daki 15 İlçede Geçersiz Oylar Yeniden Sayılacak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.4.2019 21:15:59. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Turistlerin Gözdesi Sapanca Gölü'nden Çıkan Çöpler Şaşırttı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]