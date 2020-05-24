Turistlerin gözdesi

Her yıl Ramazan Bayramı'nda binlerce turistin akın ettiği Erzurum'daki Tortum Şelalesi bu yıl Korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı sessizliğe büründü.



Türkiye'nin ve dünyanın en yüksek ve görkemli şelalelerinden birisi olan Uzundere'deki Tortum Şelalesi bu bayramda ziyaretçilerini ağırlayamadı. Her yıl Ramazan Bayramında ve Kurban Bayramında binlerce turisti ağırlayan şelale bu yıl Korona virüs tedbirleri kapsamında yurt genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı sessiz kaldı.



1700'lü yılların ortalarında bugünkü Balıklı köyü batısında yer alan bir dağın heyelan sonucu Tortum Çayı'nın önünü kapatmasıyla oluşan Tortum Şelalesi, 22 metrelik genişlikten ve 48 metre yükseklikten düşmekte.



Yılın her mevsiminde manzarasıyla ziyaretçilerini etkileyen ve dökülen suyun zerrecikler halinde uçuşmasıyla sürekli gök kuşağına benzer görüntü oluşturduğu Tortum Şelalesi, korona virüs tedbirleri kalktıktan sonra ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek. - ERZURUM