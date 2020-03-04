Turistlerin güneşli havada Çıldır Gölü'nde atlı kızak keyfi - Son Dakika

Kar yağışı ve dondurucu havanın etkisiyle yüzeyinin tamamı buzla kaplanan Çıldır Gölü'ne gelen turistler, güneşli havada atlı kızaklarla gezinti yapmanın keyfini çıkardı.

Ardahan- Kars sınırında yer alan, Doğu Anadolu Bölgesi'nin Van Gölü'nden sonra ikinci büyük gölü Çıldır'da, güzel havayı fırsat bilen turistler yoğunluk oluşturdu.

Yurdun birçok bölgesinden Çıldır'a gelen misafirler, atlı kızaklara da binerek keyifli zaman geçirdi.

Ziyaretçilerden İnci Bingöl, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İzmir'den Çıldır Gölü'nü görmeye geldiğini söyledi.

Daha önce böyle bir doğal güzelliği görmeye gelmediği için pişman olduğunu belirten Bingöl, "Burası turizm için çok önemli bir yer olabilir. Baharda buz üstünde atlı kızak bizim için büyük bir lüks. Bizler Çıldır Gölü'nü sürekli sosyal medya ve televizyonlardan görüyorduk. Burayı deneyimlemek ve yaşamak başka bir duygu. İyi ki geldik ve her şey çok güzel. İnsanlar güler yüzlü ve misafirperver. Unutamayacağımız anılarla dönüyoruz." diye konuştu.

Misafirlerden Nevin Öztürk de mart ayında olmasına rağmen buz üstünde atlı kızak keyfini yaşadıklarını belirterek, "Çıldır'a ilk kez geliyorum ve çok beğendim. Harika bir ortam var, keyifli zaman geçirdik. Bir daha gelmeyi planlıyoruz." ifadelerini kullandı.