Turistlerin güneşli havada Çıldır Gölü'nde atlı kızak keyfi - Son Dakika
Son Dakika Kültür Sanat Turistlerin güneşli havada Çıldır Gölü'nde atlı kızak keyfi - Son Dakika

Turistlerin güneşli havada Çıldır Gölü'nde atlı kızak keyfi

6 saat önce

Kar yağışı ve dondurucu havanın etkisiyle yüzeyinin tamamı buzla kaplanan Çıldır Gölü'ne gelen turistler, güneşli havada atlı kızaklarla gezinti yapmanın keyfini çıkardı.

Kar yağışı ve dondurucu havanın etkisiyle yüzeyinin tamamı buzla kaplanan Çıldır Gölü'ne gelen turistler, güneşli havada atlı kızaklarla gezinti yapmanın keyfini çıkardı.

Ardahan- Kars sınırında yer alan, Doğu Anadolu Bölgesi'nin Van Gölü'nden sonra ikinci büyük gölü Çıldır'da, güzel havayı fırsat bilen turistler yoğunluk oluşturdu.

Yurdun birçok bölgesinden Çıldır'a gelen misafirler, atlı kızaklara da binerek keyifli zaman geçirdi.

Ziyaretçilerden İnci Bingöl, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İzmir'den Çıldır Gölü'nü görmeye geldiğini söyledi.

Daha önce böyle bir doğal güzelliği görmeye gelmediği için pişman olduğunu belirten Bingöl, "Burası turizm için çok önemli bir yer olabilir. Baharda buz üstünde atlı kızak bizim için büyük bir lüks. Bizler Çıldır Gölü'nü sürekli sosyal medya ve televizyonlardan görüyorduk. Burayı deneyimlemek ve yaşamak başka bir duygu. İyi ki geldik ve her şey çok güzel. İnsanlar güler yüzlü ve misafirperver. Unutamayacağımız anılarla dönüyoruz." diye konuştu.

Misafirlerden Nevin Öztürk de mart ayında olmasına rağmen buz üstünde atlı kızak keyfini yaşadıklarını belirterek, "Çıldır'a ilk kez geliyorum ve çok beğendim. Harika bir ortam var, keyifli zaman geçirdik. Bir daha gelmeyi planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Turistlerin güneşli havada Çıldır Gölü'nde atlı kızak keyfi

Doğu Anadolu Bölgesi, Bingöl, Çıldır, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 12:34 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Hollandalı Bakan yardımcısı: Türkiye mülteciler için para istiyorsa, hayır demeyeceğiz
Rusya'dan Türkiye'ye üstü kapalı mesaj! 93 Harbi'ni hatırlattılar Rus kanalına konuşan Esed: Türkiye'ye düşmanca bir şey yapmadık

Son Dakika Haberleri
18:13 Ebegümecinin faydaları nelerdir? Ebegümeci çayı neye iyi gelir?
18:13 Elmanın faydaları nelerdir? Sarı, kırmızı ve ekşi elma faydaları
18:13 Fındığın faydaları nelerdir? Fındık neye iyi gelir
18:13 Karabaş otu faydaları nelerdir? Karabaş otu çayı neye iyi gelir?
18:13 İğdenin faydaları nelerdir? İğde neye iyi gelir?

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2020 19:05:51. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Turistlerin güneşli havada Çıldır Gölü'nde atlı kızak keyfi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]