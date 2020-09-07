"Turistlerin hayatını kolaylaştıracak mobil tatil uygulaması hizmette" - Son Dakika

"Turistlerin hayatını kolaylaştıracak mobil tatil uygulaması hizmette"

Türkiye'ye gelen turistlerin başta internet, kiralama hizmetleri olmak üzere tatilde ihtiyaç duyabileceği hizmetleri 'Tourist Cell Turkey' adlı mobil tatil uygulaması ile karşıladıklarını dile getiren mobil uygulamanın CEO'su Halil Canbolat, "Uygulama ile bir turistin tatil boyunca...

Türkiye'ye gelen turistlerin başta internet, kiralama hizmetleri olmak üzere tatilde ihtiyaç duyabileceği hizmetleri 'Tourist Cell Turkey' adlı mobil tatil uygulaması ile karşıladıklarını dile getiren mobil uygulamanın CEO'su Halil Canbolat, "Uygulama ile bir turistin tatil boyunca tüm ihtiyaçlarına tek tuşla en hızlı çözümü sunmayı amaçlıyoruz. Tatilde ihtiyaç duyulabilecek tüm ürün ve hizmetleri en ucuz fiyat ve güven garantisiyle Türkiye'ye gelen turistlerle buluşturarak, işletmelere ve ekonomiye de katkı sunuyoruz" dedi.

Halil Canbolat, turistlerin gereksinimi olan internet ve iletişim ihtiyaçlarını ucuz, sorunsuz ve tek tuşla çözüm sunacaklarını belirttiği 'Tourist Cell Turkey' adlı mobil uygulamaları hakkında bilgi verdi. Mobil uygulamanın CEO'su Canbolat, tur hizmeti, araç, ev, yat kiralama ve güvenli alışveriş gibi tatilde ihtiyaç duyulabilecek tüm hizmetlerin uygulamaları ile sağlanabileceğine dikkat çekti.

Yurtdışına yapılan seyahatlerde internete erişim zorluğu ve internet kullanım ücretlerinin yüksek olmasının önemli sorunların başında geldiğini dile getiren Canbolat, "Mobil tatil uygulamamız, Türkiye'ye gelen turistlerin resmi yerel hat sahibi olmasını sağlayarak, internet başta olmak üzere tüm ihtiyaçlarını kolayca satın almalarına olanak sunacak. Bir turistin en temel gereksinimi olan iletişim ihtiyacını kendisine sağlanan yerel hat üzerinden çözen mobil uygulamamız, en ucuz internet paketi garantisine ek olarak kesintisiz, yerel, güvenli ve en ucuz iletişimi vaat ediyor. Uygulamamız, internet hizmetinin yanı sıra tur hizmeti, araç, ev, yat kiralama, güvenli alışveriş ve döviz alma gibi tatilde ihtiyaç duyulabilecek tüm ürün ve hizmetleri de sabit ve güvenilir tek fiyat garantisi ile Türkiye'ye gelen turistlerle buluşturuyor. Tatil yapmanın ne kadar değerli ve özel olduğunun bilincindeyiz. Tatilde ihtiyaç duyulabilecek tüm ürün ve hizmetleri en ucuz fiyat ve güven garantisiyle Türkiye'ye gelen turistlerle buluşturarak, işletmelere ve ekonomiye de katkı sunuyoruz" dedi.

"TÜM İHTİYAÇLAR İÇİN TEK UYGULAMADA BULUŞTURDUK"

Halil Canbolat mobil tatil uygulaması hakkında şu bilgileri verdi: "Antalya başta olmak üzere Türkiye'nin her yerini dolaşan turlara güvenli, kaliteli ve en ucuz fiyatlarla ulaşılmasını sağlayan uygulamamız; araç, ev, yat, e-bisiklet, motosiklet, VIP araçlar gibi tatilde ihtiyaç duyulabilecek tüm taşıt kiralama işlemlerinin de ucuz, sorunsuz ve tek tuşla yapılmasına olanak sunuyor. Uygulama, döviz alma ve satma işlemlerinin konaklanan otelde döviz bürosu temsilcisiyle gerçekleştirilmesini de sağlıyor. Uygulama ayrıca mevcut indirimlerden faydalanma, çekiliş kazanma, en yakın harita, acil numaralar, ülke ve şehir tanıtımları gibi faydalı bilgileri de kullanıcısıyla buluşturuyor."

"OTELE TESLİM İMKANI DA VAR"

Tourist Cell Turkey CEO'su Halil Canbolat, "Turistler, uygulamaya kayıt olmalarının ardından anında 2 GB hediye internete kavuşurken, en uygun fiyat garantisiyle 25 Euro'luk pakette 750 dakika ve 250 SMS kullanma hakkına sahip oluyor." dedi ve ekledi: "Turistler Türkiye'ye gelmeden önce Turist Cell Turkey internet sitesinden ve uygulamasından kayıt oluşturup sim kartlarını kalacakları noktaya yönlendirebiliyor, otellerinden teslim alabiliyor. Ayrıca turistler havaalanlarında, gümrük gemilerinde, ülkesindeki ve Türkiye'deki seyahat acentelerinde, anlaşmalı iş yerlerinde ve turistik noktalar üzerinden de sim kartlarına kolayca ulaşabiliyorlar."


- İstanbul

Türkiye, CEO, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2020 09:59 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'Turistlerin hayatını kolaylaştıracak mobil tatil uygulaması hizmette' - Son Dakika

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