Turistlerin Kapadokya'da kar altında ATV keyfi - Son Dakika

Nevşehir'de karlar altında kalan peribacalarının keyfini turistler ATV turları ile yaşadı.



Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'da karlar altında kalan peribacaları turistleri kendisine hayran bıraktı. Karlar altındaki peribacalarının güzelliğini vadilerde yaşamak isteyen turistler ATV turlarına katıldı. ATV turları ile Göreme'de vadileri gezen turistler, bu anları ölümsüzleştirmek için bol bol fotoğraf çektirdi. - NEVŞEHİR