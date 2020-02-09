Turistlerin Kapadokya'da kar altında ATV keyfi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Turistlerin Kapadokya'da kar altında ATV keyfi - Son Dakika

Turistlerin Kapadokya'da kar altında ATV keyfi

6 saat önce

Nevşehir'de karlar altında kalan peribacalarının keyfini turistler ATV turları ile yaşadı.

Turistlerin Kapadokya'da kar altında ATV keyfi, System.String[]

Nevşehir'de karlar altında kalan peribacalarının keyfini turistler ATV turları ile yaşadı.


Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'da karlar altında kalan peribacaları turistleri kendisine hayran bıraktı. Karlar altındaki peribacalarının güzelliğini vadilerde yaşamak isteyen turistler ATV turlarına katıldı. ATV turları ile Göreme'de vadileri gezen turistler, bu anları ölümsüzleştirmek için bol bol fotoğraf çektirdi. - NEVŞEHİR

Kapadokya, Nevşehir, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 05:38 Kaynak: İHA
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