Turistlerin Karasu Nehri'nde rafting keyfi

ERZİNCAN'ı doğudan batıya bölen Karasu Nehri'nde adrenalin tutkunu yerli ve yabancı turistler rafting yaparak stres attı.

Türkiye'nin önemli rafting parkurlarına sahip Erzincan'dan geçen Karasu Nehri, özellikle rafting, kano, kamp alanları ve kanyon geçişleriyle cazibe merkezine dönüştü. Adrenalin tutkunu yerli ve yabancı turistler, nehirde eşsiz manzara eşliğinde rafting yaparak stres atma imkanı buldu.

Erzincan ile Kemah ilçesi arasındaki rafting parkurunda botla nehre girmeden önce ziyaretçilere Rafting İl Temsilcisi Hakan Soylu tarafından verildi. Nehirde kürek çeken turistler, yaklaşık 10 kilometrelik parkurda 3,5 saat rafting yaptı. Katılımcılar, zorluk derecesi 3 olan 10 kilometrelik parkurun dalgalı sularında eğlendi. Rafting yapan Aybike Akkan, "Çok heyecanlıydı. İlk defa rafting yaptım. Bu kadar eğlenceli olmasını beklemiyordum. Yol üzerinde de bir sürü yerde durduk. O yüzden herkese tavsiye ediyorum. Ben çok eğlendim. Bu kadar eğlenmeyi beklemiyordum" diye konuştu.İlk defa rafting yaptığını söyleyen Melike Akkan, "Gerçekten çok eğlenceliydi. Biraz başta stres olmuştum ama gerçekten çok güzeldi. Ayrıca ekipte çok yardımcı ve cana yakın samimiydi. Çok eğlenceli bir aktivite oldu. Adrenalin tutkunları bu sporu mutlaka denemeli" dedi. Raftingin çok eğlenceli olduğunu ifade eden İlayda Reyyan Koşan da "13 yaşındayım. Bugün Erzincan'da rafting yaptık. 3 tane kanyon olan yerde. Çok güzeldi. Bazı yerlerde durduk. Suya atladık. Rehberlerimizle birlikte güvenlikli atlayışlar yaptık. Çok güzeldi" ifadesini kullandı.

Rafting turları ile ilgili bilgi veren Rafting Federasyonu Erzincan İl Temsilcisi Hakan Soylu, "Kemah parkurumuz yaklaşık 10 kilometre. Esimli'den başlayıp Kemah kum ocağına kadar devam ediyor. Yaklaşık 3,5- 4 saat Fırat'ta bir rafting parkuru olarak geçiyor. Erzincan'ımız doğa sporlarının yapılabileceği en güzel illerden biri. Rafting de bunların içerisinde. İl dışından gelen misafirlerimize bugün güzel bir rafting günü yaşattık" dedi.