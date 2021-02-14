Turistlerin kayak için yeni gözdesi Yusufeli oldu

ARTVİN'in Yusufeli ilçesine bağlı Yaylalar ve Olgunlar mevkii, kayak yapmak isteyenlerin yeni gözde mekanlarından biri oldu. Kaçkar Dağı'nın eteklerinde tur kayağı yapan turistler, hem tertemiz havanın ve hem karın tadını çıkarıyor.

Yusufeli ilçesinin en yüksek köylerinden biri olan ve ilçe merkezine 62 kilometre uzaklıkta bulunan Yaylalar ve Olgunlar mevkii, yoğun kar yağışıyla birlikte beyaza büründü. Kaçkar Dağı'nın eteklerinde yer alan bölgede, kar yağışıyla birlikte seyirlik manzara oluştu. Karın tadını çıkarmak ve kayak yapmak için bölgeye gelenler deniz seviyesinden 2500 metre yükseklikteki bölgeye hayran kaldı. Ukrayna, Almanya ve İsviçre'den gelen turistler, "Burası sanki dünyada kaybolmuş, hiç ayak basılmamış bir yer gibi" dedi.