Turistlerin kısıtlamada deniz keyfi - Son Dakika

Turistlerin kısıtlamada deniz keyfi
06.12.2020 15:28
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yabancı turistler sokağa çıkma kısıtlamasında sıcak havayı da fırsat bilerek denize girdi.
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yabancı turistler sokağa çıkma kısıtlamasında sıcak havayı da fırsat bilerek denize girdi.
Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden Kuşadası'na gelen yabancı turistler, dünyaca ünlü Kadınlar Denizi Plajı'nda denize girdi. Sıcak havayı da fırsat bilen turistler, sokağa çıkma kısıtlamasında alışveriş merkezlerinin kapalı olması ve hava sıcaklığının 20 dereceye yükselmesinden dolayı kendilerini serin sulara bıraktı. Tatilcilerin Aralık ayında denizin keyfini çıkardığı görüntüler objektiflere yansıdı.
-İHA-
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