Turistlerin Palandöken'in dik ve uzun pistlerindeki kayak keyfi nefes kesiyor - Son Dakika

Turistlerin Palandöken'in dik ve uzun pistlerindeki kayak keyfi nefes kesiyor

30.01.2021 15:01

Erzurum'da kayak sezonuna aralık ayında "merhaba" diyen Palandöken Kayak Merkezi, çok sayıda yerli ve yabancı turisti ağırlamaya devam ediyor.

Erzurum'da kayak sezonuna aralık ayında "merhaba" diyen Palandöken Kayak Merkezi, çok sayıda yerli ve yabancı turisti ağırlamaya devam ediyor.

Kar yağışının yanı sıra suni karlama sistemiyle aralıkta sezona hazır hale getirilen Palandöken Kayak Merkezi, sahip olduğu doğal güzellikleri ve kilometrelerce uzunluktaki pistleriyle kayakseverlere yeni tip koronavirüs (Kovid-19) döneminde güvenli tatil imkanı sunuyor.

Sezon başında Türkiye'nin çoğu kayak merkezinde yaşanan kar sıkıntısı nedeniyle kayakseverlerin ilgi gösterdiği Palandöken'e, Türkiye Seyahat Acentaleri Birliğinin (TÜRSAB) girişimleriyle birçok Avrupa ülkesinden turist geldi.

Kovid-19 salgını nedeniyle tüm tedbirlerin alındığı otellerde konaklayan turistler, aileleriyle snowboard, kayak ve kızak yaparak keyifli vakit geçiriyor.

Kayak merkezinin 3200 rakımlı Ejder Tepesi'nden slalom yaparak inen turistlerin, kayak keyfi, aksiyon kamerası ve drone ile görüntülendi.

Yüzde 54 eğimi bulunan pistten son sürat inen kayakseverlerin, aksiyon dolu anları nefes kesiyor.

Kovid-19 kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan turistlerin, merkezdeki kayak keyfi renkli geçiyor.

Turistlerin Palandöken'in dik ve uzun pistlerindeki kayak keyfi nefes kesiyor
Turistlerin Palandöken'in dik ve uzun pistlerindeki kayak keyfi nefes kesiyor
Turistlerin Palandöken'in dik ve uzun pistlerindeki kayak keyfi nefes kesiyor
Turistlerin Palandöken'in dik ve uzun pistlerindeki kayak keyfi nefes kesiyor

Kayak Merkezi, Erzurum, Türkiye, kar, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Turistlerin Palandöken'in dik ve uzun pistlerindeki kayak keyfi nefes kesiyor - Son Dakika


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