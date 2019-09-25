Son Dakika Haberleri: Turistlerin "sağanak" keyfi
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Turistlerin "sağanak" keyfi

1 saat önce

Muğla'nın Bodrum ve Milas ilçelerinde sağanak taşkın ve su birikintilerine neden olurken Marmaris'te turistler sağanakta deniz keyfi yaşadı.

Muğla'nın Bodrum ve Milas ilçelerinde sağanak taşkın ve su birikintilerine neden olurken Marmaris'te turistler sağanakta deniz keyfi yaşadı.

İlçede gece gök gürültüsü ve şimşekler çakarken gündüz ise sağanakta bir çok turist denizde yüzmeyi tercih etti.

Sağanağa aldırış etmeden denize giren turistler ilginç görüntüler oluşturdu.

Öte yandan her gün binlerce insanın güneşlendiği plajlar ise boş kaldı.

Yağışlı havanın etkisiyle, yerli ve yabancı turistlerin büyük bir bölümü ise kapalı çarşıya akın etti.

Öğle saatlerine kadar etkili olan yağış, yerini güneşe bıraktı.

Turistlerin sağanak keyfi

Marmaris, Bodrum, Milas, Muğla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 07:56 Kaynak: AA
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