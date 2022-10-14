Turistlik tesis işletmecisi 8 kişi adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı - Son Dakika
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Turistlik tesis işletmecisi 8 kişi adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı

14.10.2022 23:05
Turistlik tesis işletmecisi 8 kişi adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde apart, otel ve pansiyonlarda 265 kaçak göçmenin yakalandığı operasyon kapsamında gözaltına alınan ve polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen turistlik tesis işletmecisi 8 kişi adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde apart, otel ve pansiyonlarda 265 kaçak göçmenin yakalandığı operasyon kapsamında gözaltına alınan ve polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen turistlik tesis işletmecisi 8 kişi adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ile Göçmen Kaçakçılığı Grup Amirliği ekipleri, kaçak göçmenlere yönelik 6-21 Eylül'de eş zamanlı operasyonlar düzenledi. 5 otel, 3 apart, 1 pansiyona yapılan baskınlarda, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan, Suriye, Lübnan, Pakistan ve Filistin uyruklu 265 kaçak göçmen yakalandı. Muğla İl Göç İdaresi'ne teslim edilen göçmenler ülkelerine gönderildi. Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığınca yasa dışı yollarla gelen ve yurt dışına gitmek için bekleyen düzensiz göçmenleri barındırdığı gerekçesiyle 13 bin 500 lira ceza kesilen turistik işletmelerin sahipleri hakkında, gözaltı kararı da verildi.

Savcılığın kararıyla gözaltına alınan ve polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Merve A., Ali A., Osman K., Sinan D., Naci K., Hicran Ç., Mehmet Levent Ö. ve Mehmet A., adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.


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Göçmenlerin kayıtsız barınmasını sağlayan 9 şahsa adli kontrol Göçmenlerin kayıtsız barınmasını sağlayan 9 şahsa adli kontrol Düzensiz göçmenleri kayıtsız barınmasını sağlayan 9 şahıs adli kontrolle serbest bırakıldı Düzensiz göçmenleri kayıtsız barınmasını sağlayan 9 şahıs adli kontrolle serbest bırakıldı
Kaynak: DHA

Marmaris, Göçmen, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Turistlik tesis işletmecisi 8 kişi adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı - Son Dakika

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