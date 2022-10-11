Turistten fazla ücret isteyen taksici cezadan kurtulamadı - Son Dakika
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Turistten fazla ücret isteyen taksici cezadan kurtulamadı

11.10.2022 09:35

İstanbul Şişli'de bir turistten fazla ücret istediği öne sürülen taksiciyi bekçiler yakaladı. Taksiciye ceza yazılırken araç da bağlanarak belediye ruhsatı iptal edildi. Turist, "Şişli'den Beşiktaş'a gitmek için 100 lira istedi" derken taksi sürücüsü ise olayın turistin anlattığı şekilde gerçekleşmediğini iddia etti.

Olay, dün saat 21.50 sıralarında Fulya Mahallesi Aytekin Kotil Caddesi üzerinde yaşandı. Libyali turist Gofran Alsaad, yol kenarında bekleyen taksiciye Beşiktaş'a gitmek istediğini söyledi. İddiaya göre taksi sürücüsü Beşiktaş'a gitmek için taksimetreyi açmadan 100 lira istedi. Turist ücreti fazla bulunca taksinin yanından ayrıldı. O esnada bölgede devriye gezen Gece bekçileri taksici ile turist arasında geçen konuşmayı görünce turistin yanına giderek bilgi aldı. Turist kadın taksicinin kendisinden Beşiktaş'a gitmek için 100 lira istediğini, bu ücreti fazla bulduğunu söyledi.

TRAFİK POLİSLERİNE HABER VERİLDİ

Bunun üzerine bekçiler taksiyi durdurup sürücüyü araçtan indirdi. Trafik ekiplerinin gelip hakkında işlem yapacağını öğrenen taksici olayın turistin anlattığı şekilde gerçekleşmediğini öne sürdü. Kısa bir süre sonra olay yerine gelen trafik polisleri taksi sürücüsüne bin 823 lira para cezası yazarak aracını bağladı. Taksici turisti şikayetinden vazgeçirmek için dakikalarca dil dökse de onu ikna edemedi.

Turistten fazla ücret isteyen taksici cezadan kurtulamadı

TAKSİCİ KABUL ETMEDİ

Taksicinin kendisinden fazla ücret istediğini iddia eden Libyalı turist, "Taksici ile konuştum. Benden Beşiktaş için 100 lira istedi. Sonra polis geldi ve sorunun ne olduğunu sordu. Ben de çok pahalı olduğunu söyledim" dedi.

Olayın turistin anlattığı şekilde gerçekleşmediğini iddia eden taksi sürücüsü ise "Burada oturdum, çay içiyordum. Arkamda trafik vardı. Bayan da 'Beşiktaş' dedi. Bekçi arkadaşlar da oradan, karşıdan çıkıp geldi. Arabamı ön tarafa üç beş metre ileri almak şartıyla bayana, 'Buyur gel' dedim. O anda bekçi arkadaşlar geldi ve bayanla konuştuktan sonra bana, 'Pazarlık mı yapıyorsun?' dedi. Ortalık zaten karıştı. Gördüğünüz gibi arabam bağlandı. Hayır, pazarlık yapmadım. Benim de çoluğum çocuğum var. Bu işten ekmek yiyorum. Gideceği yer zaten Beşiktaş, trafik açık. Beşiktaş'a bırakıyordum zaten bayanı. Arabamı şuraya çektim ki trafik rahatlasın. Şurada yolcuyu alıp gideceğim" diye konuştu.

Turistten fazla ücret isteyen taksici cezadan kurtulamadı
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Kaynak: İHA

Beşiktaş, turist, Şişli, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Turistten fazla ücret isteyen taksici cezadan kurtulamadı - Son Dakika

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