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Turizimciler hazırlıklarını tamamladı; gelecek müjdeli haberi bekliyorlar - Son Dakika

Turizimciler hazırlıklarını tamamladı; gelecek müjdeli haberi bekliyorlar

31.05.2021 16:17

Turizimciler hazırlıklarını tamamladı; gelecek müjdeli haberi bekliyorlar Bodrum esnafı müjdeli haberi bekliyor Turizmin gözbebeği Bodrum'da sahil şeridindeki işletmeler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 1 Haziran'da vereceği müjdeli haberi bekliyor.

Turizimciler hazırlıklarını tamamladı; gelecek müjdeli haberi bekliyorlar

Bodrum esnafı müjdeli haberi bekliyor

MUĞLA - Turizmin gözbebeği Bodrum'da sahil şeridindeki işletmeler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 1 Haziran'da vereceği müjdeli haberi bekliyor. Restoranlar, Kafeler, beach işletmeleri hazırlıklarını şimdiden yapmaya başladı.

17 Mayıs'da Pandemi süreci ile ilgili açıklamalar yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşmasında 1 Haziran'ı işaret etmişti. Kapalı olan işletme sahipleri kabine toplantısının ardından çıkacak kararları beklemeye başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan müjdeli haberi bekleyen sahildeki restoran, Kafe ve beach işletmeleri 2 gündür hummalı bir çalışma içerisine girdi. Bilim kurulunun önerilerini ve Kabine toplantısının ardından çıkacak kararı heyecanla bekleyen esnaf şimdiden sosyal mesafe kurallarına uygun masa sandalye düzenlerinin, şezlong aralıklarını, sahil düzenlemelerini almaya başladı.

Bitez Sahili'nde işletmesi bulunan Mustafa Akkoyun çıkacak kararı heyecanla beklediklerini ifade ederek "Bugün Bilim Kurulundan çıkacak olan tavsiye kararıyla, Bakanlar kurulunun açıklayacağı kararlardan müjdeli bir haber bekliyoruz. Olumlu bir haber çıkacağını düşünerek hazırlıklarımıza başladık. Gerekli önlemleri aldık. Mesafeleri hesapladık. Herkesin sağlıklı bir tatili geçirmesi için elimizden geleni yapacağız. Çok ciddi bir dönemden geçtik. Umarım herkes el birliğiyle kurallara dikkat ederek bu sürece son veririz" dedi.

Bitez Sahili'nden bir işletmenin müdürlüğünü yapan Emrah Beştepe ise "Kapine toplantısından sonraki gelecek olan müjdeli haberi bekliyoruz. Bütün hazırlıklarımız tamam restoranımız hazırladık geçen seneki kurallara göre hazırladık. Umarım bugün güzel bir haber alıp, restoranlarımızı açıp güzel bir sezon geçiririz. Geçen seneki düzene göre şezlong aralıkları masa aralıkları ölçtük, masa ve sandalyelerimizi sahille koyduk. Umarım güzel bir haber alırız ve işletmemizi açarız" şeklinde konuştu.

Sahilde işletmeci olan Mehmet Ali Ak ise "Yarın için güzel haber bekliyoruz. Müjdeli bir haber gelirse yarın inşallah açacağız sahildeki mekanımızı. Sezona başlama umuduyla hazırlıklarımızı bitirmek üzereyiz. Sosyal mesafe kurallarına göre masa, sandalye ve şezlong mesafelerini ayarladık. Temizliğimizi yaptık. Hijyen ürünlerimizi kapı girişlerine, lavabolara ve masalara koyduk. Yarın açmak için yüzde yüz hazırlıklarımızı bitirmek üzereyiz. Tüm turizmci arkadaşlar herkes kabine toplantısından çıkacak güzel haberi bekliyor. İnşallah güzel bir haber çıkar ve sezonu güzel bir şekilde atlatırız" ifadelerini kullandı.

Turizimciler hazırlıklarını tamamladı; gelecek müjdeli haberi bekliyorlar
Turizimciler hazırlıklarını tamamladı; gelecek müjdeli haberi bekliyorlar
Turizimciler hazırlıklarını tamamladı; gelecek müjdeli haberi bekliyorlar
Turizimciler hazırlıklarını tamamladı; gelecek müjdeli haberi bekliyorlar

Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Haziran, Bodrum, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Turizimciler hazırlıklarını tamamladı; gelecek müjdeli haberi bekliyorlar - Son Dakika


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