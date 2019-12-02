Turizm acentelerine otomobil bulundurma yetkisi, taksi esnafını endişelendirdi

Turizm acentelerine düşük segmentli 10 otomobil bulundurma yetkisi verilmesi taksici esnafında korsan endişesiyle karşılandı.



Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca turizm acentelerine düşük segmentli 10 otomobil bulundurma yetkisi verilmesine ilişkin açıklama yapan İstanbul Taksiciler Birliği Başkanı İrfan Öztürk kararın taksicilerin geleceğini karartacağını belirtti. Öztürk, şunları söyledi: "Daha önce korsan taşımacılıkla ne kadar mücadele edildiği ortadadır. Bu yönetmelik işsizliğin zirve olduğu dönemde insanlara korsan taksi taşımacılığı yapmanın yollarını açmaktadır."



Taksiciliğin günümüzdeki en aktif esnaf gruplarından biri olduğunu ifade eden Türkiye Esnaf Vakfı Başkanı Yahya Uğur ise "Esnaflık geçmişimizin olduğu gibi geleceğimizin de olmazsa olmaz unsurlarından biridir. Çıkan bu yönetmelik esnaflığın zayıflamasına sebep olurken, büyük şirketlerin daha da büyümesine yol açmaktadır. Aplikasyonlarla yolcu taşıyan korsan araçların otomobil belgesi ile neler yapabileceğinin örneklerini günümüzde birebir yaşayarak görüyoruz. İstanbul'da bir taksi plakasının fiyatı 1 milyon 900 bin lira civarında. Bir turizm acentesi ortalama 80 bin liraya kuruluyor" dedi.



Türkiye'de 9 bin 500 seyahat acentesi bulunduğu bilgisini veren Uğur, "Bunların 5 bin kadarı İstanbul'da. Hem A1 belgeli şirketler hem de her acenteye 10'ar otomobil ile taşımacılık hakkının verilmesi piyasaya 100 bin taşımacı daha katılması riskini oluşturmakta. Bu bir acente açıp 10 taksin varmış gibi çalışmanın yolunu açıyor. Denetimi imkansız olan bu durum hem trafik yoğunluğu açısından, hem güvenlik açısından, hem yeni korsan oluşumlara yol vermesi açısından zafiyet oluşturacaktır. Bakanlığın tüm bu hususlar açısından yönetmeliği yeniden değerlendirmesini umuyor ve çalışmalarımızı bu doğrultuda yapıyoruz" şeklinde konuştu.



Acentelere 10 otomobil bulundurma hakkı



Bakanlıkça yayımlanan 15 Kasım 2019 tarihli Karayolu Taşıma Yönetmeliği ile turizm acentelerine otomobille turist taşıma hakkı verildi. Yönetmelikle her acenteye en fazla 10 otomobil bulundurma hakkı getirildi. Aynı zamanda sadece kamu ile sözleşme yapmış firmalara verilen A1 belgeli otomobiller için belirtilen 'kamu' ibaresi kaldırılırken, 2900 cc olan motor hacmi yeni yönetmelikte 1900 cc'ye düşürüldü. - İSTANBUL