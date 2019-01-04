Son Dakika Haberleri: Turizm Altyapısının Geliştirilmesi Mali Destek Programı İlan Edildi

Turizm Altyapısının Geliştirilmesi Mali Destek Programı İlan Edildi

52 dakika önce

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) 04 Ocak 2019 tarihi itibari ile Turizm Altyapısının Geliştirilmesi Mali Destek Programını ilan etti.

Turizm Altyapısının Geliştirilmesi Mali Destek Programı İlan Edildi, System.String[]
Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) 04 Ocak 2019 tarihi itibari ile Turizm Altyapısının Geliştirilmesi Mali Destek Programını ilan etti.

Erzurum, Erzincan ve Bayburt illerinin tamamında uygulanacak olan programların toplam bütçesinin 4.000.000 TL olduğu kaydedildi.

KUDAKA tarafından yapılan açıklamada, Turizm Altyapısının Geliştirilmesi Mali Destek Programına bölgede faaliyet gösteren kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşların başvuru yapabileceği belirtilerek bu program çerçevesinde her bir proje için verilecek mali desteğin aşağıda belirtilen asgari ve azami tutarlar arasında olacağı kaydedildi:

Asgari Tutar 187.500,00 TL

Azami Tutar: Bayburt 1.000.000,00 TL, Erzincan 1.250.000,00 TL, Erzurum 1.750.000,00 TL

KUDAKA tarafından yapılan açıklamada ayrıca şu bilgilere yer verildi:

"Proje başvuruları 19 Şubat 2019 saat 18.00'a kadar Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden hazırlanmalı ve onaylanmalıdır. 19 Şubat 2019 saat 18.00 itibarıyla sistem otomatik olarak kapanacak ve sonrasında destekleyici belge ekleme ve projenin nihai halini onaylama da dahil olmak üzere sistem üzerinden projeye dair hiçbir işlem yapılamayacaktır.

Proje başvurularının tamamlanması için KAYS üzerinden alınan taahhütnamenin 26 Şubat 2019 saat 18.00'a kadar e-imza ile imzalanması esastır.

Taahhütnamenin e-imza ile imzalanmadığı hallerde, taahhütname başvuru sahibi tarafından ıslak imzalı olarak elden veya posta yolu ile 26 Şubat 2019 saat 18.00'a kadar Ajansa teslim edilmelidir.

Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

Zamanında KAYS üzerinden başvuru sahibi tarafından onaylanmadığı için taslak olarak kalan ve/veya taahhütnamesi KUDAKA'ya zamanında teslim edilmeyen proje başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

Turizm Altyapısının Geliştirilmesi Mali Destek Programının detaylarına http://pyb.kudaka.org.tr/Home/tug2019 linkinden ulaşabilirsiniz." - ERZURUM

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 10:07 Kaynak: İHA

Ekonomi
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