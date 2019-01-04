Turizm Altyapısının Geliştirilmesi Mali Destek Programı
1 saat önce
Kuzey Doğu Kalkınma Ajansının (KUDAKA) Erzurum, Erzincan ve Bayburt'ta bu yıl uygulayacağı "Turizm Altyapısının Geliştirilmesi Mali Destek Programı"nın bütçesinin 4 milyon lira olduğu bildirildi.
Kuzey Doğu Kalkınma Ajansının (KUDAKA) Erzurum
, Erzincan
ve Bayburt
'ta bu yıl uygulayacağı "Turizm Altyapısının Geliştirilmesi Mali Destek Programı"nın bütçesinin 4 milyon lira olduğu bildirildi.
KUDAKA'dan yapılan yazılı açıklamada, toplam bütçesi 4 milyon lira olan ve 2019'da uygulanacak programın bugün itibariyle ilan edildiği belirtildi.
Programa bölgede faaliyet gösteren, kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşların başvuru yapabileceği aktarılan açıklamada, proje başvurularının 19 Şubat, saat 18.00'e kadar Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden hazırlanması ve onaylanması gerektiği kaydedildi.
Açıklamada, proje başvurularının tamamlanması için KAYS üzerinden alınan taahhütnamenin 26 Şubat, saat 18.00'e kadar e-imza ile imzalanması gerektiği belirtilerek, taahhütnamenin e-imza ile imzalanmadığı hallerde taahhütname başvuru sahibince ıslak imzalı olarak elden veya posta yolu ile 26 Şubat 18.00'e kadar ajansa teslim edilmesi gerektiği kaydedildi.
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Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 11:17 Kaynak: AA
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