Turizm Altyapısının Geliştirilmesi Mali Destek Programı"

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) "Turizm Altyapısının Geliştirilmesi Mali Destek Programı" bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) "Turizm Altyapısının Geliştirilmesi Mali Destek Programı" bilgilendirme toplantısı yapıldı.



KUDAKA Yönetim Kurulu Başkanı ve Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan, Bayburt Öğretmenevinde gerçekleştirilen toplantıda yaptığı konuşmada, KUDAKA'nın 2019 yılında özellikle yerli ve milli üretimin geliştirilmesi, yerli teknolojinin geliştirilmesi ve pekiştirilmesine yönelik adımları ağırlıklı olarak destekleyeceğini söyledi.



Desteklerle birlikte istihdam ve ekonomik kalkınmaya yönelik projeler yanında yörelerin halihazırda var olan turizm potansiyellerine yönelik projelerin de destekleneceğini belirten Pehlivan, "Bugünkü proje başlığımız kalkınma ajansımızın hedefleriyle uyumlu, turizm potansiyelinin altyapısının geliştirilmesine yönelik bir başlık. Bu konuda da son KUDAKA yönetim kurulu toplantısında muhtelif kararlar alındı. İllerimizin de kullanacağı kaynaklar belirlendi." dedi.



Vali Pehlivan, bu toplantının da bu kapsamda gerçekleştirildiğini ifade ederek, "İnşallah güzel projeler çıkar, çıksın istiyoruz. Uygulanabilir ve ilimizin potansiyellerine uygun proje teklifleri çıkması çok önemli. Tabi ki belli bir puanlamaya tabi tutulacak ama bazı projeler başlığıyla kendisini belli ediyor. diye konuştu.



Bayburt'un KUDAKA desteklerinden olabildiğince faydalanmasına çalıştıklarına vurgu yapan Pehlivan, şunları kaydetti:



"Bundan sonra da çalışacağız. Güdümlü projelerimiz oldu, bundan sonra da olacak. Bununla ilgili ayrıca tanıtım toplantıları da yapacağız. KUDAKA'nın kuruluşundan bugüne Bayburt olarak 20 milyon destek almışız. İnşallah bu artarak devam edecektir."



Toplantıya, KUDAKA Genel Sekreteri Prof. Dr. Osman Demirdöğen, Bayburt Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Süleyman Çiğdem ile bazı kamu kurum temsilcileri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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