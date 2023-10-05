Turizm amaçlı kiralanan konutlara 100 gün sınırlaması geliyor - Son Dakika

Turizm amaçlı kiralanan konutlara 100 gün sınırlaması geliyor

Son Güncelleme: 05.10.2023 12:50

Konutların turizm amaçlı kiralanmasına düzenleme geliyor. Önümüzdeki günlerde Meclis'e sunulacak düzenleme ile konutlar turizm amaçlı en fazla 100 gün kiralanabilecek. Kurala uymayanlara yüksek miktarda para cezası kesilecek.

Konutların turizm amaçlı en fazla 100 gün kiralanmasını, bu alanda izin belgesi verilmesinden idari yaptırımlara kadar çok sayıda düzenlemeyi içeren kanun teklifinin gelecek günlerde Meclis gündemine gelmesi planlanıyor.

ÇALIŞMALARDA SONA GELİNDİ

Konutların turizm amaçlı kiraya verilmesine ilişkin kanun teklifinin çalışmalarında sona gelindi. Gelecek günlerde Meclis'e sunulması planlanan "Konutların Turizm Amaçlı Kiralanmasına ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi"nde, konutların gerçek ve tüzel kişilere turizm amaçlı kiralanmasına ilişkin usul ve esaslar yer alıyor. Ayrıca teklifte, konutların turizm amaçlı kiralanmasında izin belgesi verilmesinden idari yaptırımlara kadar birçok düzenleme bulunuyor.

100 GÜN SINIRI GELECEK

Milletvekillerince detayları üzerinde çalışılan düzenlemeye göre, tek seferde 100 günden fazla süreli yapılan kiralamaların kanun kapsamı dışında olması öngörülüyor. Düzenlemenin yasalaşması halinde konutlar turizm amaçlı tek seferde en fazla 100 gün kiralanabilecek.

KURALA UYMAYANA YÜKSEK MİKTARDA CEZA KESİLECEK

Kanun teklifinin TBMM'de kabul edilerek yasalaşmasının ardından Kanun'da yer alan kurallara uymayanlara yüksek miktarlarda idari para cezaları uygulanacak.

Kaynak: AA

Hukuk, Turizm, Emlak, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Hukuk Turizm amaçlı kiralanan konutlara 100 gün sınırlaması geliyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Turizm amaçlı kiralanan konutlara 100 gün sınırlaması geliyor - Son Dakika
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