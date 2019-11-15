Son Dakika Haberleri: Turizm araçlarında yaş sınırı 12'ye yükseltildi
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Turizm araçlarında yaş sınırı 12'ye yükseltildi

6 saat önce

Turizm taşımacılığında kullanılan araçlar için daha önce 10 olan yaş sınırı 12'ye çıkarıldı.

Turizm araçlarında yaş sınırı 12'ye yükseltildi, System.String[]

Turizm taşımacılığında kullanılan araçlar için daha önce 10 olan yaş sınırı 12'ye çıkarıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının "Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"i Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, turizm sektöründe yolcu taşımacılığı yapan D1, D2 ve D3 yetki belgelerinde asgari kapasiteyi sağlayacak taşıtların 10 yaşından küçük olması şartı 12'ye yükseltildi.

Eşit rekabet ortamının sağlanması için sadece otobüsle yolcu taşıma imkanı bulunan B ve D türü yetki belgelerine en fazla 10 adetle sınırlı olmak üzere otomobil cinsi taşıtların ilavesine imkan sağlandı.

Yurt içi veya uluslararası ticari eşya taşımacılığı yapacak C2 yetki belgeleri için taşımacı lehine olacak şekilde asgari kapasite şartında iyileştirmeye gidildi.

Vatandaş mağduriyetlerinin önlenmesi için C2 yetki belgesine sahip olanların da yurt dışından eşya taşımalarına imkan verildi.

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 03:30 Kaynak: AA
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