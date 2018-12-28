Son Dakika Haberleri: Turizm Bakanı Ersoy: Bakanlığın tanıtım bütçesi fona devredilecek

Turizm Bakanı Ersoy: Bakanlığın tanıtım bütçesi fona devredilecek

1 saat önce

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Bakanlığın 25-30 milyon dolarlık tanıtım bütçesini, Türkiye'nin tanıtımı için kurulacak Turizm Geliştirme Fonu'na aktaracaklarını bildirdi.

Turizm Bakanı Ersoy: Bakanlığın tanıtım bütçesi fona devredilecek, System.String[]
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Bakanlığın 25-30 milyon dolarlık tanıtım bütçesini, Türkiye'nin tanıtımı için kurulacak Turizm Geliştirme Fonu'na aktaracaklarını bildirdi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 02:55 

Türkiye, Ekonomi
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