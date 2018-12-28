Turizm Bakanı Ersoy: Bakanlığın tanıtım bütçesi fona devredilecek
1 saat önce
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Bakanlığın 25-30 milyon dolarlık tanıtım bütçesini, Türkiye'nin tanıtımı için kurulacak Turizm Geliştirme Fonu'na aktaracaklarını bildirdi.
Kültür ve Turizm Bakanı
Ersoy, Bakanlığın 25-30 milyon dolarlık tanıtım bütçesini, Türkiye
'nin tanıtımı için kurulacak Turizm Geliştirme Fonu'na aktaracaklarını bildirdi.
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 02:55
Dünyaca Ünlü Futbolcu Falcao'nun Menajeri, Transfer İçin Galatasaray'ı İşaret Etti
Rusya'dan Münbiç Açıklaması: Türkiye'nin Operasyonuna Suriye'nin Toprak Bütünlüğü Açısından Yaklaşıyoruz
45'i Kanser Olmak Üzere 413 İlaç Daha Geri Ödeme Listesine Alındı
Son Dakika! KPSS Yerleştirme Sonuçları Açıklandı