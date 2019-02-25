Son Dakika Haberleri: Turizm Bakanı Ersoy: Doğu Ekspresi amacı dışında kullanılıyor

Turizm Bakanı Ersoy: Doğu Ekspresi amacı dışında kullanılıyor

58 dakika önce

Turizm Bakanı Ersoy, Doğu Ekspresi'nin amacı dışında kullanılmaya başlandığını söyleyerek, "Amacına uygun bir tren daha organize edelim. Turistik amaçlı gidenler o trenle seyahatlerini gerçekleştirsinler.

Turizm Bakanı Ersoy: Doğu Ekspresi amacı dışında kullanılıyor, System.String[]
Turizm Bakanı Ersoy, Doğu Ekspresi'nin amacı dışında kullanılmaya başlandığını söyleyerek, "Amacına uygun bir tren daha organize edelim. Turistik amaçlı gidenler o trenle seyahatlerini gerçekleştirsinler. Hem Doğu Ekspresi vazifesini görsün hem de yeni amacına uygun bir turizm treni yapalım" dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 11:50 

Doğu Ekspresi, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bakan Açıkladı! Yeni Doğu Ekspresi Geliyor 2019 Oscar Ödülleri Töreni'nde, En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'nü Rami Malek Aldı

Türkiye'ye Doğrudan Yatırım 13 Milyar Doları Aştı Bakan Kurum, Kentsel Dönüşüm Bekleyen Vatandaş İçin Müjdeyi Verdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.2.2019 12:48:07. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Turizm Bakanı Ersoy: Doğu Ekspresi amacı dışında kullanılıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]