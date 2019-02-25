Turizm Bakanı Ersoy: Doğu Ekspresi amacı dışında kullanılıyor
58 dakika önce
Turizm Bakanı Ersoy, Doğu Ekspresi'nin amacı dışında kullanılmaya başlandığını söyleyerek, "Amacına uygun bir tren daha organize edelim. Turistik amaçlı gidenler o trenle seyahatlerini gerçekleştirsinler.
Turizm Bakanı Ersoy, Doğu Ekspresi'nin amacı dışında kullanılmaya başlandığını söyleyerek, "Amacına uygun bir tren daha organize edelim. Turistik amaçlı gidenler o trenle seyahatlerini gerçekleştirsinler. Hem Doğu Ekspresi vazifesini görsün hem de yeni amacına uygun bir turizm treni yapalım" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 11:50
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