Bakan Ersoy yazma mushaf sergisini gezdi - Son Dakika
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Bakan Ersoy yazma mushaf sergisini gezdi

08.04.2022 18:23
Bakan Ersoy yazma mushaf sergisini gezdi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, AKM'de sanatseverlerle buluşan "Kutsal Risalet: Yazma Mushaf Sergisi"'ni gezdi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, AKM'de sanatseverlerle buluşan "Kutsal Risalet: Yazma Mushaf Sergisi"'ni gezdi. Burada sergilenen 70'ten fazla eseri tek tek inceleyen Bakan Ersoy, hattatlardan bilgi aldı.

Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığına bağlı yazma eser kütüphanelerinde bulunan 70'ten fazla Mushaf-ı Şerif'i, "Kutsal Risalet: Yazma Mushaf Sergisi"nde ilk kez sanatseverlerle buluştu. El yazması Kur'an-ı Kerimleri tarihi ve sanatsal özelliklerinin yanı sıra süslemelerinde kullanılan pigmentler, cilt teknikleri ve eski onarımlarına dair görülemeyen özellikler gibi bilgilerle ziyaretçilerine sunan sergi, Kur'an-ı Kerim'i güzel yazma sanatı olan hat ve tezhip sanatının gelişimine tanıklık etme imkanı sunuyor. Atatürk Kültür Merkezi(AKM)'deki sergiyi Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da gezdi. Bakan Ersoy'a İl Kültür ve Turizm Müdürü Çoşkun Yılmaz de eşlik etti. Sergide hattatlardan Kur'an-ı Kerim'lerle ilgili bilgi alan Bakan Ersoy, bütün eserleri tek tek inceledi. Ersoy, sergiyi gezdikten sonra AKM'den ayrıldı.


Bakan Ersoy yazma mushaf sergisini gezdi
Bakan Ersoy yazma mushaf sergisini gezdi
Bakan Ersoy yazma mushaf sergisini gezdi
Bakan Ersoy yazma mushaf sergisini gezdi
Bakan Ersoy yazma mushaf sergisini gezdi
Bakan Ersoy yazma mushaf sergisini gezdi
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Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye, AKM, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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