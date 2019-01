Turizm Bakanı Ersoy: Yurt Dışında Yaptığımız Tanıtım Bütçelerini Çok Ciddi Oranda Artırdık (1)

Gülseli KENARLI - İbrahim MAŞE / İstanbul DHA - KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 23. Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı (EMİTT)' nın açılışını gerçekleştirdi.

Gülseli KENARLI - İbrahim MAŞE/ İstanbul DHA - KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 23. Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı (EMİTT)' nın açılışını gerçekleştirdi. Beylikdüzü'ndeki TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen fuarın açılış törenine Bakan Ersoy'un yanı sıra, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, KKTC Turizm Bakanı Fikri Ataoğlu ve Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya da katıldı. Bakan Ersoy yaptığı konuşmada "Yabancı turist sayısı 2018'de 39 milyon 488 bin, yurt dışında yaşayan Türk ziyaretçilerin sayısı 6 milyon 624 bin, toplam 46 milyon 112 bin turist ülkemizi 2018'de ziyaret etti. Toplam turizm geliri de 29.5 milyar doları aştı" dedi. Bakan Ersoy, "70 milyon turist, 70 milyar hedefi aslında bu verileri gördükten sonra çok zor olmadığını sizlerde görüyorsunuz. Bizim için önemli olan gelirimizi 70 milyar dolara çıkarmak, bunu 2023'e kadar yüzde 50 oranında artırmamız gerekiyor. İşin zor ve meşakkatli olan kısmı da bunu gerçekleştirmek için artık nicelikli turizmden, nitelikli turiste yani konaklama dışı harcaması yüksek turiste geçiş yapmamız bir üst lige çıkmamız gerekiyor" dedi.



"SEKTÖRÜN 12 AY TURİZM YAPMASINI HEDEFLİYORUZ" Bakan Ersoy, "Bu yıldan itibaren göreceksiniz tahsise açacağımız yeni turizm alanlarında 12 ay turizm yapma özelliği olan alanları öncelik vereceğiz. Yani içinde golf sahaları olan, turizm alanları olan, kongre merkezleri ve aktivite merkezleri olan termal sahaları olan, turizm alanları öncelikli olarak bakanlığımız tarafından tahsise açılacak. Böylelikle sektörün 12 ay turizm yapmasını hedefliyoruz. Bütün bunları yapsak, hazırlasak bile bizim bir de yurt dışında oluşmuş bir algımız var. Bunu hep beraber, tanıtımla değiştirmemiz lazım. Bunu yurt dışında hedeflediğimiz kitlelere algılatmamız gerekiyor. Bu da çok büyük tanıtımla olması gereken bir şey. Biz 2019 itibariyle turizm bakanlığı olarak yurt dışında yaptığımız tanıtım bütçelerini çok ciddi oranda artırdık. Ocak ayı itibariyle İngiltere, Almanya, Hollanda, Rusya, Ukrayna ve Körfez ülkelerinden başlamak üzere, ilk etapta oralarda yayınlanan dergiler, bu hafta itibariyle televizyonlar ve dijital platformlarda çok yoğun tanıtım kampanyasını başlattık" şeklinde konuştu. Bakan Ersoy, birkaç aydır konuştukları sektör temsilcileri ile tartıştıkları turizm geliştirme fonunu seçimlerden sonra ilk fırsatta hayata geçirileceğini belirtti.



YENİ YASA TASARISI



Bakan Mehmet Nuri Ersoy, 1618 sayılı yasaya dikkat çekerek, "1972 yılında hayata geçmiş olan 46 yıllık bir yasamız var. Bu süreç içinde dünya turizm sektörün bir çok yenilik oldu. Her şeyden önce iletişim şekilleri çok değişti. İşletme şekilleri, seyahat alışkanlıkları, ulaşım araçları ve hatta turistin beklentileri çok ama çok değişti. Bir de bununla birlikte pazara lokal oyuncuların yanında global devlerde yerlerini alamaya başladılar. Bizler çağın gereğine uygun yeni teknoloji ve küresel ticaret ile uyumlu, yerli firmaların gelişmesini sağlayan yeni bir yasa ihtiyaç olduğunu gördük ve çalışmaları başlattık .Böyle bir yasayı gündeme aldığımızda devlet olarak bizim 3 tane önceliğimiz var. Birinci önceliğimiz tüketici hakları. İkinci önceliğimiz kayıt dışı ekonominin önlenmesi. Üçüncü önceliğimiz de haksız rekabetin oluşmaması. Bütün bu öncelikli kuralların içinde dahil olduğu, TÜRSAB ile birlikte birkaç aydır yeni yasa tasarısı hazırlığına başladık. Üzerinde tartışılacak taslağı hazır hale getirdik. Şimdi de hazırlıkların ikinci aşamasına başlıyoruz. Seyahat acentelerinin hepsi sektörün her konusunda uzmanlaşmış değil. Onların uzmanlaşmış oldukları alanlarda oluşturdukları dernekler var. Biz ikinci aşamada bu derneklerle irtibata geçip, onlardan çalışma grupları oluşturmalarını isteyeceğiz ve biz dizi toplantıyla yasa taslağı üzerinde tartışmalar yaparak, yasaya son şeklini vererek inşallah yaz sezonunda önce yasayı meclise göndermek" dedi.



"İSTANBUL'U TURİZM VE CAZİBE MERKEZİ HALİNE GETİRİLMESİ BİZİM BOYNUMUZUN BORCU"



İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ise törende bir konuşma yaparak "Uluslararası turizm fuarları arasında en büyük, en önde gelen, Berlin Londra, Madrid'ten sonra İstanbul. İstanbul EMİİT, daha ileriye, hep parmakla gösterilen başarıyı yakalayacaktır diye düşünüyorum. İstanbul içinden deniz geçen iki kıtaya kurulmuş dünyanın tek şehir. Aslında ay ve güneş de eskinden beri İstanbullu latifesine mazhar olan şehrimiz. Bu güzel şehrimizi ve tabii ki bütün şehirlerimizi İstanbul'u turizm ve cazibe merkezi haline getirilmesi bizim boynumuzun borcu. 'Her yol Roma'ya çıkar' diye bir söz var. Bu söz İstanbul için. Bugün İstanbul'da biliyorsunuz bir milyon taşı var. Bu dünyanın merkezi olarak kabul ediliyordu. Dünyanın bir çok yerine çıkış yolları olarak burası kabul ediliyordu. Bugün de aynı merkezilik devam ediyor. Bütün etapları tamamlandığında dünya liderliğinde birinci sıraya oturacak olan İstanbul Havalimanımız hiç kuşkunuz olmasın günümüzün milyon taşı olacak" dedi. Yerlikaya, "Şehrimizi 2000 yılında 2.3 milyon turist ziyaret etti. Geçen yıl bu rakam 13.5 milyona dayandı. Ülke içindeki turizmdeki payı yüzde 30'a ulaştı. İstanbul ve ülkemizin tarihi bir başarıya ulaştı ve bir destan yazdı" diyerek, hedeflerinin Avrupa ülkelerinde bir turistin ortalama harcama rakamı olan bin dolar ortalamasını yakalamak olduğunu belirtti.



"PASTADAN KENDİ HAKKIMIZI ALMAK İÇİN UĞRAŞ VERİYORUZ"



KKTC Kültür Bakanı Fikri Ataoğlu ise "Ülkemizin turizm boyutundaki bütün sektörlere ve alternatif turizme ev sahipliği yamaya hazır olan bir ülke olarak, bu dünyadaki pastadan kendi hakkımızı almak için uğraş veriyoruz. Bunu da elbette sürdüreceğiz" diyerek fuarın hayırlı olmasını diledi.

