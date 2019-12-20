Turizm bakanlığı'ndan tel abyad'daki çocuklara film gösterimi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Turizm bakanlığı'ndan tel abyad'daki çocuklara film gösterimi - Son Dakika

Turizm bakanlığı'ndan tel abyad'daki çocuklara film gösterimi

6 saat önce

Turizm Bakanlığı'ndan Tel Abyad'daki çocuklara film gösterimi.

Turizm Bakanlığı'ndan Tel Abyad'daki çocuklara film gösterimi

Turizm bakanlığı'ndan tel abyad'daki çocuklara film gösterimi

Telabyad, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 06:15 Kaynak: DHA
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