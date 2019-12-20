Turizm bakanlığı'ndan tel abyad'daki çocuklara film gösterimi - Son Dakika

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Turizm bakanlığı'ndan tel abyad'daki çocuklara film gösterimi
6 saat önce
Turizm Bakanlığı'ndan Tel Abyad'daki çocuklara film gösterimi.
Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 06:15 Kaynak: DHA
Turizm Bakanlığı'ndan Tel Abyad'daki çocuklara film gösterimi
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