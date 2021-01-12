'Turizm başkenti' Hollywood oyuncularını ağırlayacak - Son Dakika

'Turizm başkenti' Hollywood oyuncularını ağırlayacak

12.01.2021 13:09
'Turizm başkenti' Hollywood oyuncularını ağırlayacak, System.String[]

Antalya'da, Türkiye'nin ilk EXPO'su alanı olarak 2016'da açılan botanik park, dev bir film platosuna dönüştürülüyor.

Antalya'da, Türkiye'nin ilk EXPO'su alanı olarak 2016'da açılan botanik park, dev bir film platosuna dönüştürülüyor.

Turizmin başkenti Antalya, sinema sektöründe Hollywood yıldızlarını ağırlamaya hazırlanıyor.

Ünlü yönetmen Guy Ritchie ve ünlü aktör Jason Statham'ın bir araya geleceği aksiyon filmi "Five Eyes" Antalya'da çekilecek.

Bu doğrultuda, Aksu ilçesinde 4 yıl önce, "Çiçek ve Çocuk" temalı kültürel ve görsel şölene ev sahipliği yapan 121 dönümlük alanda, sinema stüdyoları oluşturuluyor.

"Kente getirisi oldukça yüksek"

Antalya Tarım ve Orman İl Müdürü Gökhan Karaca, AA muhabirine, 121 dönümlük alanı devraldıktan sonra daha iyi değerlendirebilmek amacıyla organizasyon şirketlerine teklifler götürdüklerini söyledi.

Bu doğrultuda, Five Eyes filminin yapım şirketiyle çalışan Türk şirketi ile iletişime geçtiklerini anlatan Karaca, filmin Antalya'da çekilmesine ilişkin avantajların yapım şirketine anlatıldığını kaydetti.

Dünya piyasasını araştırıp, aynı standartlarda bir teklif sunduklarını ve bu teklifin kabul edildiğini aktaran Karaca, "Çok yüksek bütçeli bir organizasyon, ancak kente getirisi de oldukça yüksek." dedi.

Film ekibinin, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünden çekim izni aldığını ve mekan kullanımı için de Antalya Valiliği, belediyeler ve ilgili kurumlarla resmi yazışmaların sürdüğünü dile getiren Karaca, alanın iç mekan bahçesini de film çekimleri için kiraya verdiklerini bildirdi.

Alanda stüdyolar perdelerle çevrildi

Film ekibinin şu anda stüdyo kurduğunu ve alanda film platoları oluşturduğunu belirten Karaca, platoların hazırlandığı stüdyoların perdelerle çevrildiğini ifade etti.

Karaca, oyuncuların da ileriki günlerde Antalya'ya geleceğini, buna ilişkin konaklama ve ulaşım planlamalarının da yapıldığını kaydetti.

Turizm kenti Antalya'nın Hollywood organizasyonuna ev sahipliği yapacağının altını çizen Karaca, kentin sinema sektöründe de adından söz ettirmeye başlayacağını vurguladı. Bu tür projeleri önemsediklerini belirten Karaca, devamının gelmesi için de çalışmaları sürdüreceklerini sözlerine ekledi.

Yapım ekibinin sadece EXPO alanında değil, kentin Kaleiçi gibi farklı noktalarında da çekim yapacağı belirtildi.

'Turizm başkenti' Hollywood oyuncularını ağırlayacak

Hollywood, Antalya, Turizm, Film, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin 'Turizm başkenti' Hollywood oyuncularını ağırlayacak - Son Dakika Magazin


YORUMLAR

Son Dakika

Sevgilisini defalarca tekme tokat dövdü, savunmasıyla pes dedirtti: Şakalaşırken karnına tekme geldi Tüyler ürperten detaylar ortaya çıktı! Melek İpek, rüyasında öldürdüğü eşini görmüş Spiker Damla Uğurtürk, Yılmaz Erdoğan'la aşk yaşadığı yönündeki iddiaları yalanladı Görevlerine son verildiği iddiası üzerine TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu'ndan açıklama geldi Demet Şener'le tek celsede boşanan Cenk Küpeli'den ilk açıklama: Desteğim her zaman seninle Esnaftan ilginç uygulama: İhtiyaç sahiplerine ulaşabilmek için 'askıda çiğ köfte' kampanyası başlattı 40 yıl önce keşfedilen mağara geçim kaynağı oldu! Yarasa gübresi toplayıp torbasını 350 TL'den satıyor ABD'de yaşanan Kongre baskınının ardından 2 banka Trump'la iş yapmama kararı aldı
İstanbul'da cuma günü başlayacak kar ilk olarak hangi ilçelere düşecek? İşte merak edilen sorunun yanıtı İstanbul'da cuma günü başlayacak kar ilk olarak hangi ilçelere düşecek? İşte merak edilen sorunun yanıtı         
14:23
Mesut Özil'in Kadıköy cevabına belediyeden yanıt: Boğa'da buluşur muyuz? Mesut Özil'in Kadıköy cevabına belediyeden yanıt: Boğa'da buluşur muyuz?         
13:49
Yerin 15 metre altında define kazısı yaparken suçüstü yakalandılar Yerin 15 metre altında define kazısı yaparken suçüstü yakalandılar         
13:44
Eren Bülbül anısına 'Eren Operasyonları' başlatıldı Eren Bülbül anısına 'Eren Operasyonları' başlatıldı         
13:29
Üstlerine kaynar su döküp sopayla saldıran kadın mahalleyi çileden çıkardı! Çöpünü çıkarmaya korkan var Üstlerine kaynar su döküp sopayla saldıran kadın mahalleyi çileden çıkardı! Çöpünü çıkarmaya korkan var         
13:19
İstanbul'da dehşete düşüren olay: Yabancı uyruklu şahıs uyuşturucu verdiği çocuğu defalarca istismar etti İstanbul'da dehşete düşüren olay: Yabancı uyruklu şahıs uyuşturucu verdiği çocuğu defalarca istismar etti         
12:58
Kilolarca çileği 'satılmadı' diye döken esnafa tepki yağdı Kilolarca çileği 'satılmadı' diye döken esnafa tepki yağdı         
12:37
Son Dakika! Gizlilik sözleşmesiyle tepki çeken WhatsApp geri adım atmıyor: Güncelleme gizliliğinizi etkilemez Son Dakika! Gizlilik sözleşmesiyle tepki çeken WhatsApp geri adım atmıyor: Güncelleme gizliliğinizi etkilemez         
11:38
Faydaları saymakla bitmeyen katranın kilosu 150 liradan alıcı buluyor Faydaları saymakla bitmeyen katranın kilosu 150 liradan alıcı buluyor         
11:04
90 saatlik kayıtlar incelendi! Evlilik vaadiyle dolandırıcılık yapan çete çökertildi 90 saatlik kayıtlar incelendi! Evlilik vaadiyle dolandırıcılık yapan çete çökertildi         
10:23
1075 yıl hapse mahkum edilen Adnan Oktar cezaevine götürülürken gözyaşlarına boğuldu 1075 yıl hapse mahkum edilen Adnan Oktar cezaevine götürülürken gözyaşlarına boğuldu         
09:58
Kapkaç dehşeti kamerada! Kendisini takip eden genç, Afrika uyruklu kadına bina girişinde kabusu yaşattı Kapkaç dehşeti kamerada! Kendisini takip eden genç, Afrika uyruklu kadına bina girişinde kabusu yaşattı         
09:53
Melek İpek'le ilgili kahreden detay! Tıp yerine evliliği seçip koca katili oldu Melek İpek'le ilgili kahreden detay! Tıp yerine evliliği seçip koca katili oldu         
09:32
Tek geçim kaynaklarıydı! Talihsiz kadın, telef olan inekleri için gözyaşı dökerken bayıldı Tek geçim kaynaklarıydı! Talihsiz kadın, telef olan inekleri için gözyaşı dökerken bayıldı         
09:28
Trans bireyle birlikte olduğu ileri sürülen Berk Oktay, hakkındaki iddiaları yalanladı Trans bireyle birlikte olduğu ileri sürülen Berk Oktay, hakkındaki iddiaları yalanladı         
09:25
İlk kez maymun türünde görülüyor! İki gorilin korona testi pozitif çıktı İlk kez maymun türünde görülüyor! İki gorilin korona testi pozitif çıktı         
07:43
Berrak Tüzünataç, çırılçıplak kameranın karşına geçti Berrak Tüzünataç, çırılçıplak kameranın karşına geçti         
23:09
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.01.2021 14:48:47. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: 'Turizm başkenti' Hollywood oyuncularını ağırlayacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei