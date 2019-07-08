Turizm belgeli tesislerde ziyaretçiler Mayıs'ta yüzde 31.5 arttı

– Türkiye'de turizm işletme belgeli tesisleri ziyaret edenler, Mayıs'ta yıllık bazda yüzde 31.5 artışla 4 milyon 585 bin 981 kişiye ve böylece beş ayda yüzde 10.5 artışla 17 milyon 915 bin kişiye yükseldi.Türkiye Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre, turizm işletme belgeli konaklama tesislerini 2018 Mayıs ayında 1 milyon 748 bini yabancı, 1 milyon 719 bini yerli olmak üzere toplam 3 milyon 468 bin kişi ziyaret ederken, 2019 Mayıs ayında 3 milyon 10 bini yabancı, 1 milyon 575 bini yerli olmak üzere toplamda 4 milyon 859 bine yükseldi.Tesislerde ortalama konaklama süresi Mayıs ayında, geçen yılki 2.42 gün düzeyinden 3.13 güne ulaşırken, tesislerin doluluk oranı da aynı dönemde yüzde 46.20'den yüzde 54.94'e yükseldi.Mayıs ayında turizm işletme belgeli konaklama tesislerine 1 milyon 422 bin 773 kişiyle en çok Rusya'dan ziyaretçi gelirken, Rusya'yı 1 milyon 377 bin 138 kişi ile Almanya takip etti. (Grafik)

- İstanbul