Son Dakika Haberleri: Turizm Birliği'nden Başkan Ataç'a teşekkür
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Turizm Birliği'nden Başkan Ataç'a teşekkür

29 dakika önce

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Eskişehir Turizm Birliği yönetimi ve üyeleri ile bir araya geldi.

Turizm Birliği'nden Başkan Ataç'a teşekkür, System.String[]

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Eskişehir Turizm Birliği yönetimi ve üyeleri ile bir araya geldi.


Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç'ın çeşitli sektörlerin temsilcileri ile temasları sürüyor. Bu kapsamda Eskişehir Turizm Birliği Başkanı Deniz Demir ve birlik yönetimi, Başkan Ataç'ı makamında ziyaret etti. Ziyarette Demir, Eskişehir Turizm Birliği'nin çalışmaları hakkında Başkan Ataç'a bilgiler verirken, turizme ve turizmcilere sağladığı katkılardan dolayı da teşekkürlerini iletti. Turizmin kent için sanayi ve tarım kadar önemli bir faktör olduğuna dikkat çeken Başkan Ataç da konuklarına ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.


Ziyaret, Eskişehir Turizm Birliği tarafından Başkan Ataç'a turizme katkılarından ve Konuk Pedal projesindeki desteklerinden ötürü teşekkür plaketi takdim edilmesi ile son buldu. - ESKİŞEHİR

Ahmet Ataç, Eskişehir, Tepebaşı, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 12:31 Kaynak: İHA
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