Turizm bölgeleri için sahte içki üretirken yakalandılar (2)

1 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

İzmir'in Bornova ilçesinde, resmi evrakta elektrik malzemeleri satış yapıldığı belirtilen iş yerine yapılan ve 856 şişe ve şişelenmeye hazır 250 litre sahte içki ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Önder Güneysu tutuklanırken, A.N.D., O.T. ve S.S. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Halil İbrahim KARABIYIK/ İZMİR,