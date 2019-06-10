Son Dakika Haberleri: Turizm bölgeleri için sahte içki üretirken yakalandılar (2)
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Turizm bölgeleri için sahte içki üretirken yakalandılar (2)

2 saat önce

1 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI İzmir'in Bornova ilçesinde, resmi evrakta elektrik malzemeleri satış yapıldığı belirtilen iş yerine yapılan ve 856 şişe ve şişelenmeye hazır 250 litre sahte içki ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

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1 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI 
İzmir'in Bornova ilçesinde, resmi evrakta elektrik malzemeleri satış yapıldığı belirtilen iş yerine yapılan ve 856 şişe ve şişelenmeye hazır 250 litre sahte içki ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Önder Güneysu tutuklanırken, A.N.D., O.T. ve S.S. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Halil İbrahim KARABIYIK/ İZMİR,


Haber Yayın Tarihi : 10.06.2019 10:19 Kaynak: DHA
Bornova, İzmir, Güncel
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