Turizm bölgesi Marmaris'te yangın ve sel sonrası dolu kabusu - Son Dakika

Turizm bölgesi Marmaris'te yangın ve sel sonrası dolu kabusu

Temmuz ve Ağustos aylarında yangın kabusu yaşayan Marmaris'i önce sel, şimdi de dolu vururken, araçların camları kırıldı, sürücüler zor anlar yaşadı.

MUĞLA - Muğla'da geçen Temmuz ve Ağustos aylarında yaklaşık 60 bin hektar alan orman yangınlarında zarar görürken, kış aylarında da afet kabusu bitmedi.

Marmaris'te bir ay önce ilk yağışlarda özellikle İçmeler Mahallesi sel baskınları sonucu evler ve işyerleri zarar görmüştü. Dün gece başlayan dolu yağışı sonrası da dolu kabusu yaşandı. Marmaris şehir merkezine gece saatlerinde başlayan dolu yağışı birçok vatandaş tarafından eğlenceye dönüştü.

Marmaris'e fındık büyüklüğünde yağan dolu yağışı sonrası bazı araçların camları kırıldı. Araç içindeki vatandaşlar panik yaşadı. Dolu yağışı sürücülere de zor anlar yaşattı. Marmaris tarihinde ilk defa böylesine yoğun dolu yağışı sonrası araç sürücüleri kayganlaşan zeminde araçların direksiyon hakimiyetini sağlamakta zorluk yaşadılar.