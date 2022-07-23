Yangın, saat 18.00 sıralarında Serik ilçesine bağlı Kadriye Turizm Merkezi'nde meydana geldi. Kaldırıma atılan bir sigara izmaritinden çıkmış olabileceği tahmin edilen yangında önce otlar sonrasında çam ağaçları alev aldı. Kaldırımın bitişiğindeki golf sahasına sıçrayan yangına ilk müdahaleyi çevre villalarda oturan vatandaşlar yaptı. İhbar üzerine bölgeye Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri yönlendirildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın diğer ağaçlara sıçrayıp büyümeden söndürüldü. Yanan bölgede soğutma çalışmasının devam ettiği bildirildi. - ANTALYA

Antalya 'nın Serik ilçesinde turizm bölgesinde başlayan yangın golf sahasına sıçradı. Ağaçların bir anda alev aldığı yangına müdahale eden ekipler ve vatandaşlar yangını büyümeden söndürdü.

Kaynak: İHA

Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Turizm bölgesindeki yangın golf sahasına sıçradı - Son Dakika

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