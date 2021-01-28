Turizm büyüyünce, Antalya'nın ülke ekonomisine katkısı artıyor - Son Dakika

Turizm büyüyünce, Antalya'nın ülke ekonomisine katkısı artıyor

28.01.2021 12:09
Turizm büyüyünce, Antalya'nın ülke ekonomisine katkısı artıyor, System.String[]

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, turizm ve hizmet sektörü sayesinde 2018 ve 2019 yıllarında Antalya'nın Türkiye ekonomisine İstanbul ve Ankara ile en fazla katkı sağlayan iller arasında yer aldığını bildirdi.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, turizm ve hizmet sektörü sayesinde 2018 ve 2019 yıllarında Antalya'nın Türkiye ekonomisine İstanbul ve Ankara ile en fazla katkı sağlayan iller arasında yer aldığını bildirdi.

Çetin, Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) tarafından açıklanan il bazında gayrisafi yurtiçi hasıla verilerine göre, Antalya'nın 2019'da yüzde 4,3 büyüdüğünü belirtti.

Antalya'nın desteklerle ilerleyen süreçte ülke ekonomisine katkı sağlamaya devam edeceğini vurgulayan Çetin, şunları kaydetti:

"Turizm ve hizmet sektörü sayesinde 2018 ve 2019 yıllarında Antalya, Türkiye ekonomisine İstanbul ve Ankara ile en fazla katkı sağlayan iller arasında yer aldı. İlimiz 2018'de ülke ekonomisine pozitif yönlü katkı veren İstanbul'dan sonra ikinci, 2019'da ise İstanbul ve Ankara'dan sonra üçüncü il oldu. Gayrisafi hasıla toplamında Antalya 6'ncı il konumunda. Kent, 2019'da 60 bin 632 lira kişi başı gelirle İstanbul, Kocaeli, Ankara ve Tekirdağ'dan sonra 5'inci il oldu. Turizm büyüyünce Antalya'nın, Türkiye ekonomisindeki payını artırdığını görmekteyiz. Turizm büyüyünce kentin ülke ekonomisine katkısı da artıyor."

Çetin, salgın sonrası kentin yeniden hızlı bir büyüme yakalayacağına inancının tam olduğunu bildirdi.

Antalya ekonomisinin, kendisine verilen desteğin çok daha fazlasını ülke ekonomisine kazandıracak güce sahip olduğunu vurgulayan Çetin, bu inançla sektörlerin kaybını azaltmak ve Antalya ekonomisine daha fazla destek sağlamak için yoğun çaba harcadıklarını ifade etti.

İstanbul, Antalya, Ankara, Turizm, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Turizm büyüyünce, Antalya'nın ülke ekonomisine katkısı artıyor - Son Dakika Ekonomi


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