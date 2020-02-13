Turizm çalışanı otomobilinde ölü bulundu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Turizm çalışanı otomobilinde ölü bulundu - Son Dakika

Turizm çalışanı otomobilinde ölü bulundu

14 dakika önce

Antalya'nın Manavgat ilçesinde turizm çalışanı, park halindeki otomobili içerisinde ölü vaziyette bulundu.

Turizm çalışanı otomobilinde ölü bulundu, System.String[]

Antalya'nın Manavgat ilçesinde turizm çalışanı, park halindeki otomobili içerisinde ölü vaziyette bulundu.


Başından vurulan ve ayaklarının arasında tüfek bulunan 2 çocuk babası 48 yaşındaki H.Y'nin intihar etmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.


Olay, sabah saatlerinde meydana geldi. Bir ihbarı değerlendiren 112 ekipleri, Sorgun Mahallesi Sorgun Bulvarı Akaryakıt istasyonu yakınlarında yol kenarında park halindeki 07 DHJ 94 plakalı otomobil içerisinde bir şahsın cansız bedeniyle karşılaştı. Olay yerine gelen emniyet güçleri yaptıkları incelemelerde ölen şahsın 48 yaşındaki H.Y olduğunu belirlerken, cenaze Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemelerinin ardından önce Manavgat Devlet Hastanesine oradan da Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.


Evli ve 1 kız 1 erkek olmak üzere 2 çocuk babası olduğu bildirilen H.Y'nin turizm sektöründe çalıştığı, bir otelin mutfak şefi olduğu öğrenildi. - ANTALYA

Manavgat, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 11:44 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Şiddet gördüğünü iddia eden genç ağabeyini öldürdü
Eğlence merkezinde çalışan eşini öldüren adama haksız tahrik indirimi uygulandı İYİ Parti Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal, gece yarısı partisinden istifa ettiğini duyurdu Antalya evinde rengarenk karidesler yetiştiriyor

Son Dakika Haberleri
11:41 Hasan Kaçan, İBB'den 187 bin TL aldı mı? Kaçan'dan ilk açıklama
11:41 Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya hakkında flaş iddia!
11:41 Giselle Tavilson'u bakın kime benzettiler
11:41 Demet Akalın pembeliğiyle göz doldurdu
11:41 Şeyma Subaşı'nın kahve molası

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2020 11:59:07. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Turizm çalışanı otomobilinde ölü bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]