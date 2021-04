Turizm çalışanının aşılanması, yurt dışı tanıtımda kullanılacak - Son Dakika

ANTALYA'da turizm sektörü çalışanları, öncelik kapsamında Covid-19 aşısı olmaya başladı. Tesislerin çalışanlarının aşılanabilmesi için sezonda açık olması ve güvenli turizm sertifikası almış olması şart koşuluyor. Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı Ülkay Atmaca, "Geçen sezon güvenli turizm sertifikası uygulaması dünyaya örnek oldu. Personelimizin aşılanması hem bizim hem de gelecek turistlerin sağlığı için iyi olacak. Bu durum bizi rakiplerimizin bir adım önüne geçirecek. Bunun dünyada başka örneği yok. Aşılama işlemini de güvenli turizmle birlikte tanıtımda kullanacağız" dedi.

Türkiye'de sağlık çalışanları ve gazetecilerin ardından turizm çalışanlarına da aşı uygulaması hayata geçirildi. Sağlık Bakanlığı'nca aşılama kapsamına alınan turizm çalışanları, randevu aldıkları sağlık kuruluşlarına giderek BioNTech ya da Sinovac aşılarından birini yaptırabiliyor. Turizm sektörü çalışanlarının aşılanabilmesi için çalıştıkları tesislerin sezonda açık olması ve güvenli turizm sertifikası almış olması şart koşuluyor.

AŞILAMA TANITIMDA KULLANILACAKTurizm çalışanları, aşı oldukları için kendilerini daha güvende hissettiklerini söyledi. 5 yıldızlı otellerin bulunduğu Belek bölgesindeki tesislerde çalışanların büyük kısmı Serik'te yaşadığı için ilçedeki sağlık kuruluşlarında kısmi yoğunluk yaşanıyor. Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı Ülkay Atmaca, çalışanlara aşı olmaları konusunda tavsiyede bulunduklarını söyledi. Aşı olmak için randevu aldığını belirten Atmaca, "Sektörün ortak talebiydi. Sistem kuruldu ve otel çalışanlarına başvuru imkanı sağlandı. Turizm işletme belgesine, açık olmak ve güvenli turizm belgesine sahip olmak gerekiyor. Aşıyla birlikte güvenli turizm sertifikasıyla sektöre hareketlilik geldi" dedi.'AŞILAMA, RAKİPLERİMİNİZ BİR ADIM ÖNÜNE GEÇİRECEK'Ülkay Atmaca, geçen sezon güvenli turizm sertifikası uygulamasının dünyaya örnek olduğunu, bu yıl da yine benzersiz bir iş yaparak sektör çalışanlarının öncelikli aşılanmasının tatilciler için iyi izlenim bıraktığını söyledi. Atmaca, şöyle konuştu: "Personelimizin aşılanması hem bizim hem de gelecek turistlerin sağlığı için iyi olacak. Bu durum bizi rakiplerimizin bir adım önüne geçirecek. Bu durumun bildiğim kadarıyla dünyada başka örneği yok. Amacımız bu aşılanma sürecini dünya tanıtımında kullanmak. Geçen yıl güvenli turizm sertifikasını tanıtımda kullandık ve Türkiye'ye 15 milyon, Antalya'ya da 3.5 milyon turist geldi. Aşılama işlemini de güvenli turizmle birlikte tanıtımda kullanacağız."Turizm çalışanı Cengiz Alper, aşıyla ilgili beklenti içinde olduğunu, kararın çıkmasıyla aşı olduğunu söyledi. Gün içinde çok sayıda misafirle ilgilenmek zorunda olduğu için aşı olmasının hem kendi hem de misafirlerin sağlığı için iyi olduğunu belirten Alper, "BioNTech aşısı oldum. Ancak kendimi hala güvende hissetmiyorum. Maske ve mesafeye hala dikkat etmemiz gerektiğini düşünüyorum" dedi.Aşı olan bir diğer otel çalışanı Işıl Önder, aşı olmayı başlarda düşünmediğini, ancak turizm çalışanlarına öncelik tanınınca aşı olmaya karar verdiğini söyledi. BioNTech aşısı olan Önder, "Gerçekten gerekli olduğu kararına vardım. Aşı olduktan sonra tedirginlik yaşamadım. Aşının vurulduğu yerde birkaç saatlik ağrı hissettim. Diğer turizm çalışanları da mutlaka aşı olmalı" diye konuştu.'BUNU DÜNYAYA DUYURACAĞIZ'Kemer ilçesinde turizm sektörü çalışanları da aşılanmaya başladı. İlçedeki Kemer Devlet Hastanesi'nin yanı sıra aile hekimlerinden de randevu alan turizm çalışanları, aşılarını yaptırıyor.Akdeniz Turistik Otelciler Birliği (AKTOB) Başkan Yardımcısı Kaan Kavaloğlu, pandemi sürecinde tüm hizmet sektöründe çalışanların aşılanmasının önemli olduğunu, turizm çalışanlarının aşılanmasının da hizmet verdikleri insanlar göz önüne alındığında çok daha önemli olduğunu söyledi. Turizm çalışanlarının aşılanmasının pazarlama metoduyla tüm dünyaya duyurulması gerektiğine işaret eden Kavaloğlu, "Bu bizler için avantaj. Turizmin gelişimi anlamında avantaj olacak. Dolayısıyla bunu tabii biz dünyaya duyuracağız. Turizm çalışanlarının aşılanması bu anlamda bizim için pazarlama anlamında çok ciddi fırsat olacak. Her şeyden önce sağlık anlamında fırsat olacak. İnsanlara bizim sağlıklı hizmet verme imkanımız olacak. Dolayısıyla çok olumlu bakıyorum bu konuya" dedi.'BİR RAHATLIK SAĞLAR'Kemer Tanıtım Vakfı (KETAV) Başkanı Volkan Yorulmaz, "Şüphesiz ki şu dönemde en önemli konu aşı. Turizm çalışanlarının da aşılanmaya başlanması çok ümit verici oluşum. Tabii bunun hızlanması ve sezon öncesi muhakkak hayata geçirilmesi lazım. Bir şeyi bence eksik yaptık; o da bu kapanma işini daha evvel yapabilirdik. Vakalar buralara gelmeyebilirdi. O zaman aşı daha da anlamlı hale gelirdi. Yine de geç kalınmış bir şey yok. Sezon öncesi bu aşılanma eminim bizim açımızdan, turizm açısından çok pozitif etki yaratacak. Bu konu gerçekten çok önemli hem BDT pazarının hem Avrupa'nın hem diğer pazarların hareketlenmesi bizim için. Aşının da bunun içinde çok önemli payı var. Malumunuz aşı yayılabilirse zaten vaka sayısını otomatikman düşürüyorsunuz. Şimdi kendinizi turistin yerine koyun, gelecek misafirlerin yerine, otelde herkes aşılı. Bu rahatlık sağlar. İster istemez gönül rahatlığıyla tercih etmek istersiniz böyle bir yeri. Dolayısıyla bir an evvel aşının genel yayılmasında fayda var" diye konuştu.'ÇOK DA SİSTEMLİ BİR ŞEKİLDE UYGULANIYOR'Kemer Turistik Otelciler Birliği (KETOB) Başkanı Dinçer Sarıkaya, "Şu anda turizm çalışanlarına aşı yapılıyor. Öncelikle sağlık çalışanlarına yapılması son derece önemliydi. Ondan sonra da turizm çalışanları da birer cephede çalışan neferler olarak diğer sektörler gibi aşılanmaya başladı ve girdikleri andan itibaren çok hızlı ve sistemli şekilde bu aşılama yapılmaya başlandı. Turizmi geliştirme anlamında ve talep anlamında son derece önemli adımdı. Çok da sistemli şekilde uygulanıyor dünyaya göre bence. Şu anda tüm elemanlarımız neredeyse iki gün içinde aşılanmaya başladı. Bu güvenli turizm sertifikası için son derece büyük adım" dedi.'PERSONELİMİZİN AŞILANMASINA BAŞLADIK'Kemer'de faaliyet gösteren Fame Residence Otel'in Genel Müdürü Yunus Can, "Biz otelimizi 16 Mart'ta 2021 sezonu için açtık. Beklentinin üzerinde misafir ağırladık. Aşıların yapılacak olması haberi bizleri çok sevindirdi. Çünkü hem misafirlerin güvenini sağladı hem de bizim içerideki operasyonumuzu çok rahatlattı. Bugün personelimizin aşılanmasına başladık. Çok sevindik, inşallah hayırlı uğurlu bir 2021 sezonu geçecek" diye konuştu.'AŞI OLDUM, ÇOK MUTLUYUM'Otelde halkla ilişkiler departmanında çalışan Anna Tekin, "Bugün aşı oldum. Aşının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü hem kendi sağlığım için hem misafirlerin bizim otelde daha güvenli olduğunu hissetmeleri için hem de ailem için. Çalışıyorum onlara zarar gelmesin, kalabalık ortamdayım. O yüzden böyle bir karar verdim, aşı oldum ve bundan dolayı da çok mutluyum" dedi.'UMARIM HER ŞEY YOLUNDA GİDER'Otelde garson olarak çalışan Selda Demiral, "Bugün aşımı oldum. Aşıyı olmamım ilk nedeni kendi sağlığım için, sonra sevdiklerim ailem ve şu anda çalıştığım otelimdeki misafirlerim için güvenilir turizmi sunmak. Umarım her şey yolunda gider ikinci aşımızı da oluruz kolaylıkla" diye konuştu.'VAKA SAYILARININ ARTTIĞI BU DÖNEMDE ÇOK ÖNEMLİYDİ'Otelde insan kaynakları sorumlusu olarak çalışan Birsen Doğan, "Bugün ilk aşımı oldum. Vaka sayılarının arttığı bu dönemde bence çok iyi oldu. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığına teşekkür ediyorum önceliği bize verdikleri için. Vaka sayılarının arttığı bu dönemde çok önemliydi. İyi ki olduk ve herkesi kesinlikle olması gerekiyor" dedi.'AŞIYI OLDUK, MUTLUYUM'Otelde gece müdürü olarak çalışan Ferhat Pıçak da şöyle konuştu:

"Bugün Covid-19 aşımızın ilk etabını olduk. Aşı dolayısıyla çok mutluyum. Aşı olma sebebimiz otelimizdeki misafirlerimiz aramızdaki birebir ilişkilerden ve mesafe yakınlığından dolayı. Hem misafirlerimizin sağlığı açısından hem de kendi sağlığımız açısından ve kendi aile bireylerimizin sağlığını korumak amaçlı bu aşıyı olduk, mutluyum."