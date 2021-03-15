Turizm çalışanları için aşı programı çalışmaları başladı - Son Dakika

Turizm sezonunun açılmasına az bir süre kala, turizm çalışanlarına aşıda öncelik verilmesi kararı üzerine Aydın'da da çalışmalar başladı.

Turizm hizmetlerinin yıl boyunca kesintisiz bir şekilde açık kalmasını sağlamak amacıyla, Sağlık Bakanlığı tarafından Güvenli Turizm Sertifikalı olarak hizmet verecek olan konaklama yerlerindeki turizm çalışanları aşı programına dahil edildi. Aydın'ın önemli turizm merkezlerinden olan Kuşadası ve Didim ilçelerinde de alınan karar ile birlikte sezon öncesi hazırlıklarına hız kazandırdı. Aşılama programının Aydın'daki sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Aydın İl Kültür Turizm Müdürü Umut Tuncer ve Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz, süreç ile ilgili koordineli bir şekilde çalışmaların başladığını ifade etti.

"2021 sezonunun iyi geçeceğini düşünüyoruz"

Aydın'daki turizm paydaşlarının taleplerinin geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen Aydın İl Turizm Koordinasyon Toplantısı'nda ele alındığını ifade eden Aydın İl Kültür Turizm Müdürü Umut Tuncer; "Aydın Valiliğimizin başkanlığında Didim'de gerçekleştirilen toplantımızda bizlere iletilen talep, turizm çalışanlarının aşı programına dahil edilmesiydi. Türkiye'nin de farklı illerinden de bakanlığımıza bu konuda talepler iletildiğini biliyorduk. Bakanlığımız, Sağlık Bakanlığı ile birlikte yürüttüğü çalışma sonrasında turizm sektöründe çalışanların aşılama programına dahil edilmesini kararlaştırdı. Bu kapsamda bizler de Aydın'da aşı programlarının nasıl olacağı yönündeki çalışmalarımıza başladık. İl Sağlık Müdürlüğümüz ile koordineli olarak bir program gerçekleştireceğiz. Zaten 2020 turizm sezonunda Güvenli Turizm Sertifikası sistemi ile tüm Dünyaya örnek bir model geliştirmiştik. Güvenli Turizm konseptini bir adım ileriye taşıyarak yine Dünya'ya örnek olacak öncü bir uygulamayı gerçekleştireceğiz. 2021 sezonun çok iyi geçeceğini düşünüyoruz" dedi.

Aydın'daki aşılama süreci ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Tuncer; "Önümüzdeki hafta içerisinde turizm sektörü paydaşları, odaları, sivil toplum kuruluşları ile bir toplantı yapacağız. Toplantı kapsamında belirtilen kriterlere göre bizlere sayıların ve isimlerin verilmesini isteyeceğiz. Şu an için net bir sayımız yok. Açılacak olan otellerin sayısının ve mevcut rezervasyon sayılarının artmasıyla personel sayısında da artmasını bekliyoruz. Zaten bizler artmasından yanayız. Çünkü sayılar ne kadar artarsa istihdam da o kadar artar. Bu konu üzerinde müdürlüğümüz olarak çalışmalarımıza başladık" dedi.

"Çalışmalar başlatıldı"

Aşı programına ilişkin açıklamalarda bulunan Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz; "Bakanlığımız ve Bilim Kurulu'nun uygun gördüğü gruplar, Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü vasıtasıyla aşı olacaklar hedef nüfusuna kaydediliyor. 65 yaş üstü gruplarda, eğitim çalışanlarının aşılama listelerinde olduğu gibi bugüne kadar bütün programlar bu şekilde yürütüldü. Şimdiki sürecimiz de aynı şekilde yürütülecek. Bakanlığımızın ilgili bakanlık ile görüşmesinin ardından isim listeleri belirlenecek. O isim listeleri ve bilgileri de bizim hedef nüfusumuza ilave edilecek ve o kişilerin de aşılarının nasıl ve hangi dozlarda yapılacağı belirleniyor" dedi.

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) tarafından isim listesi çalışmalarının devam ettiğini ifade eden Açıkgöz; "Şu anda Güvenli Turizm kapsamında Aydın İl Kültür Turizm Müdürlüğümüzle koordineli olarak aktif olan oteller belirleniyor. İl Kültür Turizm Müdürlüğümüzün kendi kriterlerine göre isim listeleri netleştikten sonra bize gelen veriler doğrultusunda aşılama çalışmalarına başlayacağız. İl Sağlık Müdürlüğü olarak biz, bakanlıkların uygun gördüğü listelerin aşılanma süreçlerini takip etme konusunda görev alıyoruz" dedi. - AYDIN