Turizm çalışanları için aşı talepleri toplanıyor - Son Dakika

Türkiye'nin turizm merkezi Antalya'da sezonun açılmasına kısa bir süre kala turizm çalışanlarına aşıda öncelik verilmesi için AK Parti tarafından yapılan girişim sonuç verdi. Talepler toplanmaya başlanırken turizm çalışanlarının sezon öncesi yüzü güldü.

AK Parti İl Başkanı Av. İbrahim Ethem Taş ve AK Parti Antalya Milletvekilleri, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile yaptığı görüşmeler sonucunda Sağlık Bakanlığı tarafından turizm çalışanlarının aşı programına dahil edildiğini ifade etti. Yaşanan gelişme sektörü sevindirdi.

Koronavirüs salgını sonrası turizm hizmetlerinin yıl boyunca kesintisiz bir şekilde açık kalmasını sağlamak amacıyla Sağlık Bakanlığı tarafından Güvenli Turizm Sertifikalı olarak hizmet verecek olan konaklama yerlerindeki turizm çalışanları aşı programına dahil edildi. Antalya'da geçimini turizmden sağlayan turizm çalışanlarının beklentileri AK Parti tarafından dikkate alınırken, bakanlıklarla yapılan görüşmeler sonucunda aşılama önceliği oluşturuldu. Talepler toplanmaya başlanırken turizm çalışanlarının sezon öncesi yüzleri güldü.

Beklenti yüksek

Turizmin Antalya için büyük önem taşıdığını ifade eden AK Parti İl Başkanı Av. İbrahim Ethem Taş, evine ekmek götüren turizm çalışanlarının taleplerini önemsediklerini söyledi. Bu yıl turizmden beklentinin yüksek olduğunu belirten Başkan Taş, "Antalyamız turizmin yıldızı olmayı sürdürecek" ifadelerini kullandı. - ANTALYA