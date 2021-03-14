Turizm çalışanlarına aşı müjdesi - Son Dakika

Turizm çalışanlarına aşı müjdesi

14.03.2021 12:59
Turizm çalışanlarına aşı müjdesi, System.String[]

Ülke genelinde olduğu gibi Aydın'da da turizm sezonunun açılmasına az bir süre kala turizm çalışanlarına aşıda öncelik verilmesi kararı alındı.

Ülke genelinde olduğu gibi Aydın'da da turizm sezonunun açılmasına az bir süre kala turizm çalışanlarına aşıda öncelik verilmesi kararı alındı.

Turizm hizmetlerinin yıl boyunca kesintisiz şekilde açık kalmasını sağlamak amacıyla Sağlık Bakanlığı tarafından Güvenli Turizm Sertifikalı olarak hizmet verecek olan konaklama yerlerindeki turizm çalışanları aşı programına dahil edildi. Aydın'ın önemli turizm merkezlerinden olan Kuşadası ve Didim ilçelerinde de alınan karar ile birlikte sezon öncesi hazırlıklar hız kazandı. Güvenli Turizm Sertifikalı ve bakanlık belgeli konaklama tesisleri, Güvenli Turizm Sertifikalı ve diğer belgeli konaklama tesisleri, Güvenli Turizm Sertifikalı ve bakanlık belgeli yeme-içme tesisleri, seyahat acenteleri, her araç için 2 şoför olacak şekilde turizm taşıma belgeli ve Güvenli Turizm Sertifikalı araçlar, profesyonel tur rehberleri öncelikli aşı programına dahil edildi.

Açık olan tesislerden başlanacak

Turizm çalışanlarının aşı programına alınması konusunda Sağlık Bakanlığı tarafından çalışmalara başlandı. Konu ile ilgili Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) tarafından yapılan açıklamada, "Güvenli Turizm Sertifikasyon Programı ile de entegre edilmiş olan bu sistemde işletmelere özel bir veri giriş sistemi oluşturulmuştur. Sisteme veri girişi için her tesis bir tesis yetkilisi belirleyecektir. Bu doğrultuda her tesis için bir kullanıcı atanmış olacaktır. Sisteme girildiğinde öncelikle tesisin açık olup olmadığına dair bilginin girilmesi, açık olmayan tesislerin ise açılacağı tarihin sistemi girilmesi gerekmektedir. Tesis yetkilisi tarafından aşağıda belirtilen bilgilerin sisteme girilmesi gerekmektedir. Aşılama sistemi öncelikli olarak açık olan tesislerde görev yapan personelden başlayacaktır. Daha sonra açılış tarihi esas alınarak diğer tesisler de kademeli olarak sürece dahil edilecektir. Bu çerçevede tesis yetkilisi tarafından personelin zamanında aşı programına dahil edilmelerine ilişkin sürecin titizlikle takip edilmesi ve personelin bu konuyla ilgili olarak bilgilendirilmesi gerekmektedir. E-nabız sistemi üzerinde aşı sırası gelen personelin de randevusunu zamanında alması da önem arz etmektedir. İşletmenize dair yukarıda belirtilen tüm bilgilerin doğru ve eksiksiz bir şekilde sisteme girilmesi işletmenizin sorumluluğundadır. İşletmelerin; yeni personel alımı, personelin işten ayrılması/çıkarılması durumlarında TGA'ya anında bildirimde bulunarak sistemdeki bilgileri güncellemeleri zorunludur. Yanıltıcı bilgi/belge giren tesislerin Güvenli Turizm Sertifikasyon Belgesi iptal edilecektir" ifadelerine yer verildi. - AYDIN

Turizm çalışanlarına aşı müjdesi
Turizm çalışanlarına aşı müjdesi

Sağlık Bakanlığı, Kuşadası, Turizm, Aydın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Turizm çalışanlarına aşı müjdesi - Son Dakika


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