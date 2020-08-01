Turizm cenneti alevlere teslim oldu - Son Dakika

Turizm cenneti alevlere teslim oldu

Alevler 3 mahalleyi sardı 1 itfaiye eri dumandan zehirlendi

MUĞLA - Turizm cenneti Bodrum alevlerle cehenneme döndü. Alevler tüm tepeyi kapladı, bir itfaiye eri dumandan etkilenerek zehirlendi. Metrelerce yükseğe ulaşan alevlere itfaiye erleri güçlükle müdahale etti. Yangın hızla ilerlemeye devam ediyor.

Turgutreis mahallesinde bulunan Bayraktepede yangın çıktı. Araç ile ulaşımın olmadığı bölgedeki yangında Bayraktepe ve çevresinden yayılan alevler 3 mahalleye sıçradı. Akyarlar ve Bağla tepelerini de alevler sardı. Yangının çıkardığı dumanlar Bodrum'un bir çok bölgesinden görüldü. Sahillerde Kurban bayramı tatili yapanlar da alevleri meraklı bakışlar içerisinde izledi. Yakalık 3 saattir süren yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.