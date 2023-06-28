Turizm cenneti Bozcaada'da Akvaryum Koyu'na giriş ücreti krizi yaşandı - Son Dakika
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Turizm cenneti Bozcaada'da Akvaryum Koyu'na giriş ücreti krizi yaşandı

28.06.2023 13:48

Bozcaada'da dünyaca ünlü Akvaryum Koyu'na giriş ücreti krizi yaşandı. Arsa sahibi tarafından bariyer konularak, koya girmek isteyen tatilcilerden 150 TL ücret alınması tepki çekti. Belediye tarafından faaliyet izinsiz olduğu gerekçesiyle durduruldu.

Çanakkale'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki turizm cenneti Bozcaada ilçesinde dünyaca ünlü Akvaryum Koyu'nda 2 kez yaşanan kapı krizinin ardından bu kez de arsa sahibi tarafından bariyer konarak, koya girmek isteyen tatilcilerden ücret alınması krizi yaşandı.

FAALİYET İZİNSİZ OLDUĞU GEREKÇESİYLE DURDURULDU

Tarla sahibinin adaya gelen tatilcilerden, Akvaryum Koyu'na girmeleri karşılığında 150 TL giriş ücreti alması tepki çekti. Bozcaada Belediye Başkanı Hakan Can Yılmaz, faaliyetin izinsiz olduğu gerekçesiyle durdurulduğunu belirtti.

Dünyaca ünlü koyda giriş ücreti krizi! Tarla sahibi tatilcilerden 150 TL istedi, devreye belediye başkanı girdi

TARLA SAHİBİ DAHA ÖNCE DE GİRİŞE KAPI KOYMUŞTU

Bozcaada'da 2015 yılında, dünyaca ünlü Akvaryum Koyu'na giden tek yol, koyun gerisindeki arazinin sahibi tarafından demir kapı konularak kapatılmıştı. Denize girmek için gelen turistler kapalı kapıyı görünce büyük şok yaşamıştı. Akvaryum Koyu'na ulaşımın sağlandığı tek yolda 2018 yılında ikinci kez kapı krizi yaşanmıştı. Aradan geçen 5 yıl içinde Akvaryum Koyu'nda 2 kez yaşanan kapı krizinin ardından bu kez de giriş ücreti krizi yaşandı.

Dünyaca ünlü koyda giriş ücreti krizi! Tarla sahibi tatilcilerden 150 TL istedi, devreye belediye başkanı girdi

TATİLCİLER DURUMU BELEDİYEYE BİLDİRDİ

Kuzey Ege'nin turizm cenneti Bozcaada ilçesine 9 günlük Kurban Bayramı tatili için gelen tatilciler, Akvaryum Koyu'nda denize girmek istedi. Koyun girişine gelen tatilciler, girişteki yol üzerinde bariyer görünce büyük şaşkınlık yaşadı. Arazi sahibi Naci Erdoğan tarafından koya girmek isteyen tatilcilerden 150 TL ücret alınması tepki çekti. Tatilciler durumu, kaymakamlık ve belediyeye bildirdi. Koya girişte alınan 150 TL ücret alımı Belediye tarafından faaliyetin izinsiz olduğu nedeniyle durduruldu.

Dünyaca ünlü koyda giriş ücreti krizi! Tarla sahibi tatilcilerden 150 TL istedi, devreye belediye başkanı girdi

BELEDİYE BAŞKANI YILMAZ: MÜHÜRLEME İŞLEMİ UYGULANDI

Bozcaada Belediye Başkanı Hakan Can Yılmaz, faaliyetin izinsiz olduğu gerekçesiyle durdurulduğunu belirterek, "25 Haziran Pazar günü vatandaşlardan gelen şikayet üzerine 478 parselde bulunan Akvaryum Koyu'na inen yol üzerinde herhangi bir geçerli iş yeri açma ya da çalıştırma fırsatı olmaksızın giriş ücreti altında fiş kesip ücret almak kaydıyla ticari faaliyette bulunduğu tespit edilmiş ve buna istinaden de belediye tarafından yetkili idarelerden usulüne uygun olarak iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatı alınmadan iş yeri açılamaz ve çalıştırılamaz hükmü doğrultusunda buradaki ticari faaliyet sonlandırılmış ve işletme yönünden mühürleme işlemi uygulanmıştır. Bunun devamı halinde de hukuki ve idari takibin yapılacağı malikine iletilmiştir. Ayrıyeten de bu yapılan işlemde yine aynı gün 25 Haziran Pazar günü Bozcaada Kaymakamlığı'na ve kişinin kendisine bir yazı yazarak durumu bildirdik" dedi.

Dünyaca ünlü koyda giriş ücreti krizi! Tarla sahibi tatilcilerden 150 TL istedi, devreye belediye başkanı girdi
Kaynak: İHA
YORUMLAR (1)
  • alos : SİZİ YOLUNACAK KAZ GİBİ GÖRENLERE PARA KAZANDIRMAYIN. TATİLE GİTMESENİZ ÖLMESSİNİZ. NE SANIYORSUNUZ MOKLU DENİZİ. Cevap Yaz 10 4 Yayından Kaldır
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Kuzey Ege, Bozcaada, Turizm, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Turizm Turizm cenneti Bozcaada'da Akvaryum Koyu'na giriş ücreti krizi yaşandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Turizm cenneti Bozcaada'da Akvaryum Koyu'na giriş ücreti krizi yaşandı - Son Dakika
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