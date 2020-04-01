Turizm cenneti Bozcaada'ya geçişlerde koronavirüs kontrolü - Son Dakika

ÇANAKKALE'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki turizm cenneti Bozcaada'ya gelenler koronavirüs tedbirleri kapsamında sağlık taramasından geçiriliyor.

Bozcaada Kaymakamı İbrahim Gültekin başkanlığında İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'nda alınan kararlar gereği, İlçe Emniyet Amirliği, İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Bozcaada Belediyesi zabıta birimi, Geyikli feribot iskelesinden adaya geçmek isteyenlerin denetimini sağlıyor. Adaya gelenler öncelikle sağlık ekiplerince ateş ölçümü yapılarak kontrolünden geçiriliyor. Daha sonra ikamet edecekleri adresleri ekiplere bildiren kişilere 14 gün sosyal izolasyon kuralları hem sözlü hem de yazılı olarak tebliğ ediliyor. Süreç boyunca adaya gelenlerin evlerinde olup olmadıkları her gün denetleniyor. Sosyal izolasyon kurallarına uymayanlarla ilgili 3 bin 180 TL'ye kadar idari para cezası uygulanıyor.