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TURİZM CENNETİ ÇÖKERTME CEHENNEMİ YAŞADI; GERİYE KÜLLER KALDI - Son Dakika

TURİZM CENNETİ ÇÖKERTME CEHENNEMİ YAŞADI; GERİYE KÜLLER KALDI

03.08.2021 18:21

Muğla'nın Milas ilçesinde etkili olan orman yangınında turistik Çökertme mahallesi alevlere teslim olunca, tabloları aratmayan güzelliklerden geriye küller kaldı.

Muğla'nın Milas ilçesinde etkili olan orman yangınında turistik Çökertme mahallesi alevlere teslim olunca, tabloları aratmayan güzelliklerden geriye küller kaldı. Yeşil ve mavinin her tonunun görüldüğü, farklı bitki ve hayvan türlerine ev sahipliği yapan koyun son hali yürekleri sızlattı. El değmemiş güzellik Çökertme'deki ormanlık alanlar siyaha büründü, köydeki restoranlar, otobüs ve traktörler küle döndü.

Muğla'nın Milas ilçesinin kırsal Beyciler mahallesinde ormanlık alanda başlayan yangın, rüzgarın yön değiştirmesiyle Mazı, Gökpınar, Gökbel, Çökertme, Bozolan, Fesleğen, Türkevleri mahallelerinde etkili oldu. Mazı köyünden sıçrayan alevler, dün Çökertme mahallesini sardı. Gece saatlerinde rüzgarın etkisini arttırması nedeniyle alevler tüm gökyüzünü kapladı. Mahallede yaşayan köylüler acilen tahliye edildi. Vatandaşlar evlerini, hayvanlarını, otomobillerini, traktörlerini bırakarak bölgeden ayrıldı. Gece boyu köyde etkili olan yangın, bölgeyi kasıp kavurdu. Yemyeşil doğal güzellikleriyle dünyaca ünlü Çökertme koyunu yakan ateş, turistik cenneti cehenneme çevirdi. Akşam saatlerinde havanın kararması nedeniyle ekiplerin karadan yapılan müdahaleleriyle söndürme çalışmaları devam etti. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte ise havadan müdahale başlatıldı. Yangın, Çökertme koyunu kasıp kavurduktan sonra koydaki ormanlık alanlar siyaha büründü. Yeşil, mavi ve sarının her tonunu barındıran tabloları aratmayan güzellikteki turizm bölgesinin son hali görenlerin yüreklerini sızlattı. Bölgedeki ormanlık alanlar siyaha büründü, köydeki restoranlar, otobüs ve traktörler küle döndü.

KANSER HASTASI EŞİ İÇİN ÇÖKERTME'YE GELİYORDU

Çökertme'nin havası temiz olduğu için kanser hastası eşi için bölgeden yazlık ev kiraladığını anlatan vatandaşlardan Uğur Emecen, 'Yaklaşık 7 yıldır her yaz bu noktaya geliyoruz. Buranın havası kanser hastası eşime iyi geliyordu. Eşimi buraya getiremedim. Bu tabloyu görse kahrolur. Şimdiki görüntüsü ise çok üzücü. Ağlamamak için kendimi zor tutuyorum. İçimiz paramparça. Hiçbir şey kalmamış bütün yeşillikler küle dönmüş. Burası Türkiye'nin değil, dünyanın doğa harikasıydı. Sözler kifayetsiz kalıyor. Buraların daha önce nasıl olduğunu bilenler çok daha duygusal düşünecektir. Burası bakir bir bölgedir" dedi.

Çökertme sahilinde işletmecilik yapan Murat Turgut Tekin, 'Bizim kendi balıkçı teknemiz var. Balıkçı teknemizden çektiğimiz hortumla işletmemizi korumaya çalıştık. Biz bölgeyi bırakmamak için direndik. Kaçmayanlardan bazıları kendi evini korudu. Çökertme'de yeşil hiçbir şey kalmadıö diye konuştu.

MANDIRA FİLAZOFU FİLMİ ÇEKİLMİŞTİ

Öte yandan alevlere teslim olan Çökertme mahallesinde ünlü Mandıra Filazofu filmi çekilmişti. Koyda bir yat kulübü işleten oyuncu Arda Esen, sosyal medya hesabı üzerinden "Hepimize geçmiş olsun. Mandıra Filozofu filmine ev sahipliği yapan eşsiz güzellikteki Çökertme Koyu artık bir kül yığını. Cennetti, cehenneme döndü maalesef. Kelimeler kifayetsiz. Arayan soran tüm dostlarımıza teşekkür ederiz..." paylaşımını yaptı.

TURİZM CENNETİ ÇÖKERTME CEHENNEMİ YAŞADI; GERİYE KÜLLER KALDI
TURİZM CENNETİ ÇÖKERTME CEHENNEMİ YAŞADI; GERİYE KÜLLER KALDI
TURİZM CENNETİ ÇÖKERTME CEHENNEMİ YAŞADI; GERİYE KÜLLER KALDI
TURİZM CENNETİ ÇÖKERTME CEHENNEMİ YAŞADI; GERİYE KÜLLER KALDI

Kanser, Yangın, Turizm, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TURİZM CENNETİ ÇÖKERTME CEHENNEMİ YAŞADI; GERİYE KÜLLER KALDI - Son Dakika


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