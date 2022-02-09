Üye Girişi
Turizm cenneti Muğla'dan kartpostallık görüntüler - Son Dakika

Turizm cenneti Muğla'dan kartpostallık görüntüler

09.02.2022 12:09

Turizm cenneti Muğla'dan kartpostallık görüntülerMUĞLA Yıllık 3 milyon yabancı, 5 milyon da yerli turist ağırlayan Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Muğla, kış aylarında yüksek rakımlı tepelere yoğun kar yağışı sonrası karpostallık görüntüler ortaya çıktı.

Turizm cenneti Muğla'dan kartpostallık görüntüler

MUĞLA Yıllık 3 milyon yabancı, 5 milyon da yerli turist ağırlayan Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Muğla, kış aylarında yüksek rakımlı tepelere yoğun kar yağışı sonrası karpostallık görüntüler ortaya çıktı.

Fethiye Eren Dağı, Köyceğiz Sandras ve 1900 rakımlı Kavaklıdere Göktepe ve Gökçukur Yaylaları yoğun kar yağışı sonrası beyaza büründü. Geçen yıl büyük bir orman yangını afeti yaşayan Kavaklıdere bölgesi, kış aylarında kar yağışı sonrası beyaz örtü ile kaplandı.

Kavaklıdere Göktepe ve Gökçukur yaylasında Ocak ve Şubat aylarında yağan kar yağışı sonrası kar kalınlığı 2 metreyi buldu. Bölgeye özellikle hafta sonlarında Muğla'nın diğer ilçelerinde kar üzerinde piknik yapmak için çok sayıda vatandaş geliyor.

1900 rakımlı Gökçukur ve Göktepe dağlarındaki eşsiz kar manzarasını doğasever genç Taner Genel Drone ile görüntüledi. Göktepe zirvesinde bulunan TRT vericilerinin bulunduğu kar kaplı zirveyi Drone kadrajına yansıtan doğasever genç Taner Genel'in görüntüleri binlerce beğeni aldı.

Turizm cenneti Muğla'dan kartpostallık görüntüler
Turizm cenneti Muğla'dan kartpostallık görüntüler
Turizm cenneti Muğla'dan kartpostallık görüntüler

YORUMLAR
500

turist, Turizm, Muğla, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Turizm cenneti Muğla'dan kartpostallık görüntüler - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
12:06 2. Kadir Şeker vakasında tahliye! Eşini ve kızını bıçaklayan adamı engellerken yaralayan genç serbest bırakıldı
11:58 Pandemi'de çalıştıkları için şirket, çalışanlarını tatile gönderiyor!
11:53 Masumlar Apartmanı'nın son bölümünde neler oldu? Han, Ceylin ile ilgili ne karara vardı?
11:52 Falyalı öldürüldü, Sedat Peker'in iddiaları yeniden hatırlandı! "Ortadoğu'nun uyuşturucu patronu" demişti!
11:48 Yaralı şoförün annesi konuştu: Şafak Bey vurulunca şaşırmış!
11:35 Artık bir çay ve kahveyle akşama kadar oturulamayacak! Restoranlarda açılış ücreti dönemi
11:35 Çiller "şimdilik böyle bir şey yok" demişti! Kulat: Çiller parti kuruyor, kesin bilgi!
11:31 9 Şubat 2022 Çarşamba günü altının gram fiyatı 799 lira seviyesinden işlem görüyor
11:29 Ünlü şarkıcı Anne Marie, sahnede dengesini kaybedip düştü!
11:27 İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer paylaştı! İzsu'ya gelen elektrik faturası 800 milyona çıktı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2022 12:18:28. #1.13#
SON DAKİKA: Turizm cenneti Muğla'dan kartpostallık görüntüler - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement