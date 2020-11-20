Turizm cenneti Oylat'ta sonbahar güzelliği - Son Dakika

Turizm cenneti Oylat'ta sonbahar güzelliği

20.11.2020 11:39
Turizm cenneti Oylat'ta sonbahar güzelliği, System.String[]

BURSA'nın İnegöl ilçesindeki Oylat Kaplıcaları bölgesinde, sonbahar mevsimiyle sararıp, dökülen ağaç yaprakları, görsel güzellik oluşturdu.

BURSA'nın İnegöl ilçesindeki Oylat Kaplıcaları bölgesinde, sonbahar mevsimiyle sararıp, dökülen ağaç yaprakları, görsel güzellik oluşturdu.

İnegöl ilçesine 26 kilometre uzaklıktaki Oylat Kaplıcaları bölgesinde ve Oylat yolunda bulunan şeftali, armut, meşe, ıhlamur, kestane, gürgen ve çınar ağaçlarının yaprakları, sonbahar mevsimiyle sararıp, döküldü. Bursalı fotoğraf sanatçısı Şaban Kılıçcı ise hayranlık oluşturan doğadaki renk cümbüşü ile doğal güzellikleri fotoğrafladı.Oylat A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mehmet Öz, sonbaharla Oylat'a gelen yerli ve yabancı turistlerin unutulmaz tatil geçirdiklerini söyledi. 'Güvenli sağlık turizmi' belgesi kapsamında TSE tarafından her ay düzenli olarak Covid-19 tedbirlerinin üst düzey uygulamaya alındığını anlatan Öz, "Müşterilerimizin sağlığı açısından tesislerimizde koronavirüs tedbirleri üst seviyede tutuluyor. Bölgemizin şifalı suyunu anlatmaya gerek yok. Oylat anlatılamaz, yaşanır. Oylat'a gelen müşterilerimiz 40,5 derece kaynağından çıkan, zengin mineralli kaynak suyu ile şifa bulurken, bol oksijenli bölgemizde sonbaharı doyasıya yaşıyorlar. Ağaç yapraklarının oluşturduğu renk şöleni sayesinde konuklarımız unutulmaz bir tatil geçirmelerine fırsatı yakalamış oluyorlar" dedi.


Turizm cenneti Oylat'ta sonbahar güzelliği
Turizm cenneti Oylat'ta sonbahar güzelliği
Turizm cenneti Oylat'ta sonbahar güzelliği
Turizm cenneti Oylat'ta sonbahar güzelliği
Turizm cenneti Oylat'ta sonbahar güzelliği
Turizm cenneti Oylat'ta sonbahar güzelliği
Turizm cenneti Oylat'ta sonbahar güzelliği
Turizm cenneti Oylat'ta sonbahar güzelliği
Turizm cenneti Oylat'ta sonbahar güzelliği
Turizm cenneti Oylat'ta sonbahar güzelliği
Turizm cenneti Oylat'ta sonbahar güzelliği
Turizm cenneti Oylat'ta sonbahar güzelliği
Turizm cenneti Oylat'ta sonbahar güzelliği
Turizm cenneti Oylat'ta sonbahar güzelliği
Turizm cenneti Oylat'ta sonbahar güzelliği

Koronavirüs, Sonbahar, İnegöl, Bursa, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Turizm cenneti Oylat'ta sonbahar güzelliği - Son Dakika


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